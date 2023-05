Até terça-feira

Crianças podem trocar até três livros durante ação do projeto ‘A incrível máquina de livros’, no Parque da Lagoa

14/05/2023 | 12:00 | 2

Teve início na manhã deste domingo (14), no Parque Solon de Lucena, o projeto ‘A incrível máquina de livros’ que é realizado pela agência Infinito Cultural e conta com o apoio da Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope) e da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec). A ação acontece até terça-feira (16), das 9h às 17h.

O coordenador do projeto, Ricardo Martins, reforça que para que a troca seja efetuada é preciso que a criança leve um livro em bom estado de conservação. “Não pode estar rasgado, rasurado, não pode ser livros técnicos, nem gibi e nem revistas. Tem que ser livros literários. Cada pessoa poderá inserir até três livros na máquina. Ao ver a emoção das crianças quando sai um livro que elas gostam elas pulam de alegria, gritam e vão correndo para as mães. O nosso principal objetivo é incentivar a leitura através do livro fisicamente”, explicou Ricardo

‘A incrível máquina de livros’ iniciou a atividade em 2018 e, desde então, percorreu 34 cidades, 16 estados e 5 regiões do Brasil, com 29 mil km rodados, mais de 80 mil livros trocados e 120 mil pessoas impactadas diretamente.

Essa é a segunda vez que o projeto visita a capital paraibana. “Desde a primeira vez que estivemos aqui foi um grande sucesso. Houve muitas trocas. Nossa expectativa para este ano é trocar mais de 500 livros por dia. João Pessoa mostra-se uma cidade de interesse pelo livro”, disse o coordenador.

O projeto conta ainda com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, Câmara Brasileira do Livro (CBL), Instituto Maurício de Sousa, e tem patrocínio da Colgate. A realização é do Infinito Cultural e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.

Com o slogan ‘Traga seu livro usado e transforme em uma nova leitura’, a ideia é dar oportunidade para o máximo de pessoas participarem, estimulando também o gosto pela leitura. Para ampliar esse estímulo, cada pessoa pode trocar até três livros. Será possível escolher entre infantis e adultos, mas o título é surpresa.