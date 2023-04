Eficiência

Prefeitura avança com programa de LED, que já substituiu 9 mil lâmpadas e beneficiou 25 bairros ou comunidades da Capital

29/04/2023 | 14:00 | 63

A Prefeitura de João Pessoa avança com o programa de LED, que já atingiu a marca de nove mil pontos de iluminação, contemplando 25 bairros ou comunidades da Capital. Outros dois locais estão com serviços da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) em andamento. O investimento até o momento é de aproximadamente R$ 16 milhões.

O programa de LED promove uma iluminação mais eficiente, economia para os cofres públicos e sensação de segurança para a população. A meta da Prefeitura de João Pessoa é que a Capital tenha 100% de sua iluminação em LED até o final da atual gestão.

Os bairros beneficiados até o momento são João Agripino, Jardim Luna, Miramar, Brisamar, Seixas, Grotão, São José, Colibris, Tambiá, Roger, Penha, Ilha do Bispo, Jaguaribe, Comunidade São Mateus, Comunidade Citex, Comunidade Nova República, Timbó, Cruz das Armas, Tambaú, Conjunto Marinês, Vale das Palmeiras, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Bairros dos Ipês e Chatuba I e II. Outros dois bairros estão com serviços em execução, são eles: José Américo e Água Fria.

“Estamos atuando com três equipes, trabalhando nos três turnos, para que o programa continue avançando e chegue a mais bairros. Essa é uma orientação do prefeito Cícero Lucena, que faz o anúncio dos locais que serão beneficiados. Além de bairros e comunidades, o programa de LED também vem sendo executado em avenidas importantes da cidade, para melhorar a qualidade da iluminação no trânsito”, explicou Joyce Alves, diretora de Iluminação Pública da Capital (Dilup).