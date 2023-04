Próximo domingo

Com tema ‘Páscoa Divertida’, Tardezinha Inclusiva leva diversão e cuidado para crianças

27/04/2023 | 20:00 | 66

O projeto ‘Somos Capazes – Inclusão pela Arte’ apresenta, no próximo domingo (30), a 16ª edição da Tardezinha Inclusiva com o tema ‘Páscoa Divertida’ e que também faz referência à visibilidade do mês do autismo. O encontro, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), acontece no Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena, a partir das 14h. A iniciativa tem o apoio da Associação Paraibana de Autismo (APA) e Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad).

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, ressalta que em um ano e seis meses foi consolidada uma das mais valiosas experiências de inclusão social pela arte e pela cultura. Ele afirma que está muito feliz com o resultado da Tardezinha Inclusiva. “As famílias e as crianças são acolhidas e passam por um processo de interação social único em João Pessoa e na Paraíba. Esse é um trabalho que a Fundação Cultural faz e que a Prefeitura abraçou. O prefeito Cícero Lucena estimula e promove, porque temos essa consciência de integração e inclusão pela arte e pela cultura”, ressalta.

Para Nik Fernandes, uma das idealizadoras do projeto, a cada dia que passa, o evento vem criando uma identidade muito forte, não só em João Pessoa, mas na Paraíba. “Não conheço nenhuma cidade que tenha um projeto mensal que fale de inclusão real. A Tardezinha é preparada para acolher crianças, jovens, pessoas com deficiência, a exemplo do nosso Piquenique Inclusivo que recebeu 289 crianças. Acreditamos que neste domingo, o público será bem maior pela visibilidade da Tardezinha”, destaca.

Hosana Carneiro, presidente da APA, diz que a Tardezinha será muito especial. “Nossos eventos são temáticos e trabalhamos com temas atuais. Neste mês, faremos um ensaio do projeto Passo a Passo, das quadrilhas juninas, por estarmos nos aproximando do São João. Vamos levar forró para nossos meninos para que eles comecem a se adaptar. Domingo, teremos as atrações convencionais, que são muitas e bem escolhidas e, mais uma vez, será um momento de aprendizagem e lazer através da alegria, do contato com as outras pessoas e sempre com muitos abraços”, destaca.

Durante o evento, que é voltado para crianças autistas e T21, serão oferecidas várias oficinas: Artes Cosplay, com Projeto Imaginação; Delícia, com Cupcake Atelier Happy Candy; Massinha de Slime, com Espaço Happy; Pintura Facial, com Letícia Bellas Artes; Tranças, Tererê e Make Artística, com Sandra Duartti.

A Tardezinha terá a participação de Brisdeon Bruno, fisioterapeuta 3D, além de oficina de artes com a fonoaudióloga Linzabelly Souza e oficina com a nutricionista Nutrikids Janete Diniz. O acolhimento é feito pela psicóloga Clidis Sampaio e também a iniciativa Cuidar de quem Cuida, com Sandra Duartti, que oferece serviços de beleza para as mães como cabeleireiro, limpeza de pele e designer de sobrancelha.

Diversão – Uma marca da Tardezinha Inclusiva é o momento de recreação para a garotada que será com os palhaços Baba Baby e Kika. No espaço, há cama elástica e piscina de bolinhas. Além disso, a Cindy Festas vai disponibilizar brinquedos infláveis.

O show da Turma Tá Blz, com Nik Fernandes e o Dj Jhony Fernandes está garantido. E, como a Tardezinha é de Páscoa, o Coelho Pernalonga vai divertir as crianças em parceria com Os Minions. Também haverá uma participação especial de Rafael Star e apresentação de dança do ventre, com Sefora e Anoah.

A convidada especial é a cantora Grazi Vilanueva e, durante o evento, haverá a apresentação regional com Clevaldo Rodrigues. A cantora mirim Estella Louise, que já participou do programa Canta Comigo, apresentado por Rodrigo Faro, também está na programação.

Durante a Tardezinha, acontece ainda o Dia da Troca Pokémon, com a troca de cards e batalhas. E, como já é tradição, acontece a Feirinha Inclusiva, com 35 expositoras que comercializam produtos diversos.

São João – Numa preparação para o período junino, haverá uma oficina de pífanos e uma apresentação do Passo a Passo, um projeto junino, mostrando um pouco da quadrilha formada pelas crianças que participam da Tardezinha Inclusiva.