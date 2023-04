Mangabeira 40 anos

Em agenda no bairro, Cícero visita obras em andamento, libera recursos e conhece negócios apoiados pelo ‘Eu Posso’

24/04/2023 | 19:30 | 78

O dia do prefeito Cícero Lucena e do vice-prefeito Leo Bezerra foi intenso no bairro de Mangabeira. Durante toda esta segunda-feira (24), os gestores realizaram inaugurações e autorizaram novas obras, em uma agenda especial que comemora os 40 anos do bairro. Na oportunidade, os gestores ainda vistoriaram obras em andamento, liberaram recursos do programa Emenda Cidadã e aproveitaram para conhecer os negócios de empreendedores beneficiados pelo programa ‘Eu Posso’. A agenda contou com a presença do vice-governador Lucas Ribeiro.

“Mangabeira é praticamente uma cidade, tem a maior população da Capital e é nosso papel agir em diversas frentes para garantir qualidade de vida. Temos muitas obras em andamento, muitos serviços e programas que ajudam as pessoas e é assim que vamos continuar agindo, fazendo um bairro e uma cidade mais justos, humanos e solidários”, afirmou o prefeito.

Obras – Entre as obras visitadas pelo prefeito estava a drenagem do Parque das Águas, que vai acabar com o acúmulo de água na região nos períodos de chuva, demanda antiga dos moradores. A bacia do Parque das Águas compreende uma área ampla que circunda o Rio do Cabelo. No total serão investidos R$ 4,7 milhões.

O gestor também acompanhou os trabalhos da segunda fase do Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire (Cemapi). Com a obra, o espaço passa a contar com teatro, biblioteca, parquinho adaptado para crianças com deficiência, pavilhão, parque aquático com piscina semiolímpica, piscina infantil e vestiário, um campo de futebol society e estacionamento. Os equipamentos serão erguidos com investimento de R$ 8,7 milhões.

O Restaurante Popular é outro espaço passando por obras estruturantes, devendo ser entregue até junho. Mesmo em reforma, o espaço continua atendendo a população com a entrega de quentinhas. São 1.125 refeições diárias pelo preço simbólico de R$ 1, garantindo mais segurança alimentar para a população vulnerável.

Cícero e Leo estiveram ainda no Ortotrauma de Mangabeira para acompanhar os trabalhos de reestruturação nos setores de urgência e emergência, no Centro de Tratamento da Dor (Cendor) e no Pronto Atendimento em Saúde Mental (Pasm). O local já teve reformas concluídas na Enfermaria Arnaldo Tavares, que foi recuperada e climatizada, inclusive com substituição de todas as camas, e na Clínica Médica, que ganhou climatização e novos leitos. Ainda serão reestruturados os blocos administrativos e UTIs.

Emendas Cidadãs – Em mais uma ação no bairro, o prefeito esteve na Associação Beneficente São José, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade. No local, o prefeito liberou R$ 120 mil em recursos, orientados pelos vereadores Carlão do Bem (R$ 70 mil) e Dinho Dowsley (R$ 50 mil).

Eu Posso – O prefeito aproveitou ainda para conhecer os negócios de microempreendedores beneficiados pelo programa ‘Eu Posso’, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), que garante crédito e capacitação aos beneficiados.

Cícero conheceu o comércio de Erilton dos Santos, que recebeu R$ 3.600 de crédito para investir em seu comércio especializado em comida de milho. “Faz dez anos que tenho a loja e sempre trabalho com qualidade para o cliente voltar. Recebi esse incentivo da Prefeitura e apliquei na estrutura. Comprei balcão, prateleiras, mercadoria. Quero caminhar pra frente”, contou.

Caravana do Cuidar – Mangabeira também recebeu nesta segunda-feira o projeto itinerante Caravana do Cuidar, que oferece uma gama de serviços da Prefeitura em um só lugar, perto da população. Entre os serviços estiveram vacinação e cadastro em programas sociais. O serviço é realizado pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc).