Primeiro trimestre

Centros de Atendimento ao Turista da Prefeitura registram aumento de 30% no número de visitantes na cidade

15/04/2023 | 14:00 | 75

Alta estação, férias escolares, pré-carnaval, sol, belas praias e o Centro Histórico atraíram centenas de pessoas para a Capital paraibana vindas de diversos estados brasileiros e de outros países nesse primeiro trimestre de 2023. Os Centros de Atendimento ao Turista (CATs), da Secretaria de Turismo (Setur-JP) da Prefeitura de João Pessoa registraram um aumento de 30% comparado a média dos demais meses do ano.

No final do ano de 2022, a cidade de João Pessoa figurou no ranking das 10 cidades mais buscadas do País, de acordo com levantamento feito em dezembro pela Decolar – empresa de viagens líder da América Latina – sobre destinos nacionais mais procurados para hospedagem nas férias do mês de janeiro.

Segundo Shirley Oliveira, coordenadora dos CATs, essa projeção se confirmou e a média de duas mil pessoas nos CATs por mês, registrada no ano de 2022 saltou para cerca de 2.600 nos meses de janeiro, fevereiro e março. “Esse aumento na média inclui o mês de dezembro entre os meses em que a demanda de turistas é grande na cidade e o mês de março já vai registrando uma redução”.

Pesquisa – Nos CATs as equipes repassam informações sobre diversas atividades de opção de lazer na cidade como passeios, bares, restaurantes, hotéis, pousadas entre outras. A Setur também aplica uma pesquisa para traçar o perfil do turista que visita à cidade de João Pessoa. “De acordo com nossa pesquisa, o local mais visitado é o Centro Histórico e as praias. Os pedidos mais comuns são sobre a localização de pontos turísticos e locais para alimentação”, ressaltou Shirley Oliveira.

Os visitantes e a população em geral contam com quatro pontos fixos e em uma unidade móvel de atendimento da Secretaria de Turismo, além de uma linha telefônica (83 – 98160-8403) e links nas redes sociais – @visite.joaopessoa – e no site da Prefeitura (http://joaopessoa.pb.gov.br).

Os quatro pontos fixos estão situados na Orla de Tambaú; no Centro Histórico (na Igreja de São Francisco); Bosque dos Sonhos (ao lado do Farol do Cabo Branco, ponto extremo oriental das Américas) e no Mercado de Artesanato Paraibano (MAP).

A Setur conta, ainda, com o atendimento volante que funciona em um veículo (van) que circula diariamente nas áreas de maior potencial turístico da Capital, a exemplo do Busto de Tamandaré, Centro Histórico e o Parque Zoobotânico Arruda Câmara, popularmente conhecido como Bica.

Polos extras – Segundo a coordenadora dos CATs, Shirley Oliveira, durante o período de alta estação e férias escolares a Setur trabalhou, também, com pontos de atendimentos extras. Eles foram instalados no Polo da Lagoa do Parque Solon de Lucena, Centro da cidade, e no Polo do Busto de Tamandaré, na divisa das praias de Tambaú e Cabo Branco.

CATs – Horários de funcionamento:

Centro Cultural São Francisco – terça a sábado das 9h às 16h e aos domingos, das 9h às 15h;

Bosque dos Sonhos – 9h às 17h – todos os dias;

Tambaú – 9h às 21h – segunda a sexta e 9h às 19h e sábado/domingo e feriado;

Mercado de Artesanato Paraibano (MAP) – das 9h às 18h domingo a domingo;

Unidade volante – circula no Centro Histórico e Busto de Tamandaré manhã e à tarde e no Parque Arruda Câmara nos finais de semana.