Diálogo com movimentos

Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT debate recriação do Conselho Municipal de Igualdade Racial

13/04/2023 | 20:00 | 41

O gestor da Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial de João Pessoa, Geraldo Filho, se reuniu, na manhã desta quinta-feira (13), com representantes de movimentos negros da Capital para debater a recriação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR).

Geraldo Filho explicou que durante a reunião, realizada na sede da Coordenadoria, foram debatidos diversos temas importantes e ficou definido que o COMPIR estará ativo em João Pessoa até o final do mês de maio. “O Conselho é muito importante para, através do auxílio de seus conselheiros, ajudar a promover políticas públicas e serviços dentro da gestão municipal, sempre com o intuito de beneficiar a comunidade negra, indígena, cigana e quilombola na cidade de João Pessoa”, destacou.

Estiveram presentes no encontro representantes do Movimento de Mulheres Negras, do Movimento de Juventude Negra, das comunidades quilombolas, dos Povos Tradicionais de Terreiros, dos Movimentos Sociais Negros, do Movimento de Cultura Negra e da Capoeira.

Serviço – A Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial de João Pessoa fica localizada no Parque Solon de Lucena, n° 216, Centro. Para mais informações sobre os serviços ofertados no local, basta entrar em contato pelo telefone 3222-8853.