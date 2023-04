Primeiro da Paraíba

Membros do Conselho Municipal de Economia Popular Solidária são empossados em João Pessoa

12/04/2023 | 09:00 | 70

Na manhã desta terça-feira (11) tomaram posse os conselheiros titulares e suplentes que farão parte do Conselho Municipal de Economia Popular Solidária, que será abrigado na Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), da Prefeitura de João Pessoa.

O Conselho é formado por 10 cadeiras, sendo metade ocupada por representantes da sociedade civil e a outra metade por representantes da gestão municipal. O presidente empossado para o biênio 2023/2024, Daniel Pereira, destacou a importância deste momento e reforçou as principais ações que devem ser implantadas como o Fórum Municipal de Economia Solidária e Popular, com o objetivo de mapear e acompanhar quem realiza este trabalho, além da criação do Fundo Municipal de Economia Popular Solidária para fomentar e investir em quem está inserido nesta modalidade.

“Serão dois anos de muita luta e de muita conquista. Queremos que o Fundo invista nos empreendimentos da Economia Popular que atuam principalmente nas periferias da cidade, queremos construir pontes e potencializar a Economia Solidária para que outras pessoas possam superar a pobreza, buscando a economia do bem viver para vivermos melhor”, completou.

A secretária de Desenvolvimento Social, Norma Gouveia, representou a gestão municipal durante a posse e reforçou o trabalho de proximidade à sociedade realizado pela gestão. “Estamos com a Sedes de braços abertos para contribuir com a Economia Solidária. É uma honra fazer parte deste momento e tenho certeza que teremos bons frutos a partir desse ato histórico no nosso Estado”, ressaltou.