Infraestrutura e educação

Dinho entrega pavimentação de ruas em Mumbaba e visita obras estruturantes na região

11/04/2023

O prefeito interino de João Pessoa, Dinho Dowsley, entregou oficialmente, na tarde desta terça-feira (11), a pavimentação de três vias no bairro Mumbaba. O gestor, que assumiu o Executivo Municipal após viagens institucionais do prefeito Cícero Lucena e do vice-prefeito Leo Bezerra, ainda visitou outras obras em andamento nas áreas de infraestrutura e educação.

“Hoje é um dia de muito orgulho por poder dar andamento ao trabalho que Cícero e Leo estão desenvolvendo. Tive a oportunidade de acompanhar as obras durante toda à tarde, a qualidade e o padrão que está sendo executado, e isso mostram o zelo e a atenção com o bairro e com a cidade. Fico feliz de entregar estas ruas, pois estas obras trazem dignidade e facilitam a vida das pessoas”, afirmou Dinho.

Foram inauguradas as ruas Sermão da Montanha, Cidade de Bom Sucesso e Cidade de Gurinhém. As vias receberam o atual padrão de infraestrutura e urbanização adotado pela Prefeitura, que incluem pavimentação em paralelepípedo, drenagem, padronização de calçadas e implantação de itens de acessibilidade. No total foram investidos R$ 870 mil.

Seu Expedito dos Santos, de 76 anos, mora na rua Cidade de Gurinhém há cinco anos. “Quando chegamos era toda esburacada. A gente ia tirar o carro da garagem e batia no chão. Era um atoleiro mais feio do mundo. Agora calçaram tudo, ajeitaram tudo e eu só tenho a agradecer. Gostei demais. Ficou uma maravilha”, afirmou.

Na região de Mumbaba e Bairro das Indústrias, 93 ruas serão pavimentadas. De acordo com o secretário municipal da Infraestrutura (Seinfra), Rubens Falcão, 35 vias já foram finalizadas e entregues, 34 estão com obras em andamento e 24 ainda serão iniciadas. Na tarde desta terça-feira, o prefeito interino também visitou as ruas Honduras, Cidade de Mari, Cidade de Manaíra e Cidade de Belém.

Educação – Outra obra visitada pelo prefeito em exercício foi a de reestruturação da Escola Municipal Cantalice Leite. A unidade, que atende cerca de 600 estudantes, vai receber reservatório de água, subestação de energia, substituição de pisos, teto, esquadrias e da rede hidrossanitária, climatização e acessibilidade, entre outros serviços.

Participaram do evento de entrega das ruas o presidente em exercício da Câmara Municipal de João Pessoa, Carlão pelo Bem, e os vereadores Damásio Neto, Professor Gabriel, Tarcísio Jardim, Marcos Bandeira, Coronel Sobreira, Marcílio do HBE, Dr. Luís Flávio, Marmuthe Cavalcante e Benilton Lucena.