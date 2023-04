Asfalto novo

Prefeitura conclui obras na Avenida das Indústrias e contabiliza 81 vias já entregues por toda cidade

06/04/2023 | 10:00 | 63

Depois da Avenida Cruz das Armas, a Prefeitura de João Pessoa concluiu as obras de recapeamento asfáltico na Avenida das Indústrias – importante corredor que liga o Bairro das Indústrias e o Distrito Industrial da Capital até a BR-230. Agora são 81 vias com asfalto totalmente novo na cidade, desde o início do programa executado pela atual gestão municipal. E esse número vai continuar aumentando, com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) dando início aos serviços em mais cinco ruas.

A primeira delas é a José Flávio Pinheiro, no Bairro das Indústrias, que está recebendo a aplicação do asfalto diretamente no solo. Em seguida, as obras, que estão sendo realizadas pela Diretoria de Manutenção e Conservação da Seinfra (DMC), chegarão a Rua José Luiz de Albuquerque (Paratibe), Bicho Preguiça (Paratibe), João Paulo II (Grotão) e Pedro Camilo de Souza (Gramame).

“A gente faz um tratamento no solo, impermeabiliza e realiza a aplicação do asfalto, uma metodologia que nos permite beneficiar mais ruas da cidade”, explica Rodrigo Pacheco, diretor da DMC. “Estamos em processo de contratação para contemplar outras ruas, para que o programa continue avançando e oferecendo mais qualidade e conforto para a população”, concluiu.

Pavimentação – Enquanto o asfalto novo é uma realidade em 81 vias, com novos contratos assegurados para que a cidade continue avançando nessa área, em outra frente, a Prefeitura de João Pessoa garante o maior programa de pavimentação de ruas de sua história.

São 105 vias entregues, 137 com obras em andamento em vários bairros e mais de 700 ordens de serviços já foram assinadas. A meta é atingir mil ruas até o final de 2024.