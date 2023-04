Semana Santa

Prefeitura entra na reta final de preparação para encenação da Paixão de Cristo

03/04/2023 | 21:00 | 69

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), está na reta final dos preparativos para a encenação da ‘Paixão de Cristo – Um Musical de Vida’. O espetáculo acontece, a partir desta quinta-feira (6), às 19h, no Adro do Centro Cultural São Francisco, Centro Histórico da cidade, e traz uma Maria negra interpretada pela atriz Érika Januza.

“Estamos observando que, a partir dos ensaios, o clima entre atores, atrizes e a equipe técnica do espetáculo da nossa Paixão de Cristo é dos melhores, no sentido de que esses profissionais estão dando todo o seu potencial nesse processo de encenação”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressaltou que a projeção mapeada foi testada, o palco está montado, assim como as arquibancadas. “Agora é ajustar os últimos detalhes e aguardar o público que, este ano, inclusive, deve ser bem mais intenso que no ano passado. O espetáculo está emocional demais. Está lindo”, frisou.

Com texto do ator e professor de teatro Everaldo Vasconcelos e direção geral de Edilson Alves, o musical conta com a participação do ator Henri Castelli, que interpreta Jesus, e grande elenco incluindo os artistas locais Anna Raquel Apolinário, como Madalena; Dadá Venceslau, como João Batista; Adilson Lucena, que vai viver Caifás; e Ingrid Trigueiro, como Prócula.

Nomes como Dany Barbosa, Mika Barros, Nelson Alexandre e Vitor Blam também compõem a lista de 40 artistas locais selecionados em edital, e ainda o apoio de uma equipe técnica formada por mais de 40 profissionais.

Além dos atores e atrizes, a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, músicos locais e alunos bailarinos da Secretaria de Educação e Cultura do município (Sedec) vão compor a peça. Durante o espetáculo serão executadas oito músicas tradicionais religiosas.

Produção – A Paixão de Cristo tem cenografia e adereços do ator Dadá Venceslau; figurino de Nelson Alexandre; assessoria de Sânzia Márcia e Adriana Germano; os assistentes são Edvânia Maria, Washington Serafim, Rogério Gomes; direção musical do maestro Rogério Borges, além do assistente de direção José Maciel.

Apresentações – Na quinta-feira (6), a encenação tem início às 19h. Na sexta (7) e sábado (8), serão duas apresentações, às 18h e 20h30. Já no domingo (9), o espetáculo será a partir das 19h.

Ano II – Este é o segundo ano em que a Funjope organiza o espetáculo. Em 2022, a encenação foi bem aceita pelo público que lotou o Adro do Centro Cultural São Francisco. Este ano, a Fundação pretende repetir o sucesso, ressaltando a cena do teatro e da música de João Pessoa e garantindo um espetáculo de beleza única.