Cidade cada vez melhor

Seinfra realizou serviços de terraplenagem em 28 ruas durante o mês de março

01/04/2023 | 15:00 | 78

Enquanto a Prefeitura de João Pessoa avança com o maior programa de pavimentação da história da Capital, com 105 ruas já entregues e mais de 137 com obras em andamento, em outra frente, a terraplenagem também vem sendo executada em vias que ainda não foram contempladas com a pavimentação. Só no mês de março, 28 ruas de nove bairros foram beneficiadas, totalizando 68 ruas desde o início do ano.

A terraplenagem é executada pela Diretoria de Manutenção e Conservação da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e consiste no nivelamento do solo para deixá-lo mais plano e compactado, garantindo a melhora da mobilidade e diminuindo o impacto provocado pelas águas da chuva. Os bairros beneficiados em março foram João Paulo II, Gramame, Planalto da Boa Esperança, José Américo, Valentina, Aeroclube, Mumbaba, Distrito Industrial e Bairro das Indústrias.

Para solicitar, a população da Capital pode ligar para o call center da Seinfra, no 0800-031-1530, de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, ou na plataforma Prefeitura Conectada, no site da Prefeitura de João Pessoa. Os mesmos canais também estão disponíveis para pedidos da Operação Tapa Buraco, limpeza e desobstrução de galerias, além da troca de lâmpadas queimadas – este último através da Diretoria de Iluminação Pública (Dilup).

Asfalto e pavimentação – A Prefeitura de João Pessoa já investiu mais de R$ 10 milhões em obras para melhorar a malha viária da Capital – aporte que já garantiu cerca de 35 km de extensão de ruas com asfalto totalmente novo, em 26 bairros da Capital. Esse programa acontece em paralelo ao de pavimentação de ruas – área em que a atual gestão já entregou 105 ruas com calçadas padronizadas, outras 137 estão com serviços em andamento, enquanto cerca de 700 estão com ordem de serviço assinada.