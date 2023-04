Colômbia x Uruguai: ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES SUL-AMERICANO SUB-17 2023, HOJE (30/03)

O jogo entre Colômbia x Uruguai pelo SUL-AMERICANO SUB-17 acontece hoje, HOJE (30/03) às 18:30 hs,. Nesta competição não há mandante e a competição, disputada EM JOGOS de grupo e depois mata-mata, entretanto, os primeiros jogos são em grupo.

Esta É uma das melhores oportunidades para que os jogadores até 16 anos consigam despontar para o cenário SUL-AMERICANO. Serve também de base para os treinadores das seleções juvenis e também profissional, para estudarem os novos talentos do Brasil E DA REGIÃO.É a principal competição da categoria que, conta também com a SUL-AMERICANO SUB-17 entre outras competições NACIONAIS E REGIONAIS. O Campeonato Sul-Americano Sub-17 é um campeonato de futebol organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol, realizado desde 1985 para jogadores com até 17 anos de idade. Nas três primeiras edições era disputado por jogadores com até 16 anos

18:30 Colômbia x Uruguai Rodada 1 21:00 Equador x Brasil

Entretanto, a única emissora brasileira que transmite o Sub 17 é o SporTV. Por outro lado, em streaming poderá haver transmissões. Confira sempre o site para ver.

CAMPEONATO SUL-AMERICANO SUB-20 2023

O Campeonato Sul-Americano Sub-17 é um torneio de futebol organizado pela CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol) e envolve as seleções sub-17 dos países da América do Sul. O torneio é realizado a cada dois anos e serve como classificatória para o Campeonato Mundial Sub-17 da FIFA.

No Sul-Americano Sub-17, as dez equipes nacionais participantes são divididas em dois grupos de cinco, com os quatro primeiros colocados de cada grupo avançando para uma fase eliminatória. A seleção vencedora do torneio é declarada campeã sul-americana sub-17 e também se classifica automaticamente para o Campeonato Mundial Sub-17 da FIFA.

O Sul-Americano Sub-17 é considerado um dos torneios mais importantes para jovens jogadores na América do Sul, pois permite que eles ganhem experiência internacional e exibam suas habilidades para uma audiência mundial. Muitos jogadores que participaram do Sul-Americano Sub-17 foram posteriormente contratados por clubes de futebol europeus de renome, e alguns se tornaram estrelas mundiais do futebol.

A última edição do Sul-Americano Sub-17 foi realizada em 2019, no Peru, e a seleção do Brasil foi a campeã, vencendo o torneio pela 12ª vez em sua história. A próxima edição do torneio estava programada para ser realizada em 2021, no Equador, mas foi adiada devido à pandemia de COVID-19.

