Educação e tecnologia

Projeto da Prefeitura de João Pessoa é destaque em evento tecnológico em São Luiz

27/03/2023 | 18:30 | 26

A Prefeitura de João Pessoa foi destaque no evento ‘Smart Gov Nordeste’, realizado em São Luiz, no Maranhão, neste final de semana, com a apresentação do projeto Code – Programação para Jovens de Futuro, iniciativa das Secretarias de Ciência e Tecnologia (Secitec) e de Educação e Cultura (Sedec), além da Funetec Paraíba.

O projeto foi lançado neste mês de março em João Pessoa pelo prefeito Cícero Lucena e elogiado no ‘Smart Gov Nordeste’, evento organizado pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes e Inovadoras (Anciti), que reuniu mais de 50 cidades brasileiras para discutir sobre os impactos da transformação digital no desenvolvimento das cidades e dos cidadãos.

“O objetivo do Code é integrar o ensino de programação nas escolas do ensino fundamental do município de João Pessoa, para que seus estudantes possam aumentar sua competência digital como cidadãos e sejam preparados para novas demandas tecnológicas da sociedade e do mercado de trabalho”, comentou o professor Dênio Mariz, que é diretor de Projetos de Tecnologia e Inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia e representou a cidade de João Pessoa no evento.

O Smart Gov Nordeste ofereceu oportunidade para gestores públicos trocarem experiências e discutirem soluções inovadoras para as suas cidades. O evento contou com a presença de secretários municipais de tecnologia, gestores de TI e empresas públicas municipais de TI, abordando temas como transformação digital, gestão pública inteligente e adoção de mecanismos tecnológicos para o desenvolvimento social com foco no cidadão.

Habilidades digitais – Dados do Fórum Econômico Mundial evidenciam que até o ano de 2030 os empregos existentes no mundo, em sua maioria, vão exigir habilidades digitais. “Isso reforça a importância e responsabilidade dos educadores em habilitar os alunos para uma educação que considere a fluência em tecnologia, a criação de bases para resolução de problemas e o estímulo à aprendizagem continuada, independente e permanente”, finalizou Dênio Mariz.