Cidade diversa e inclusiva

Alunos da Escola Municipal Leonel Brizola participam do Projeto João PessoaS

27/03/2023 | 20:00 | 156

Alunos do 9° ano da Escola Municipal Governador Leonel Brizola, no bairro de Tambauzinho, receberam, na tarde desta segunda-feira (27), mais uma ação do Projeto João PessoaS – Cidade diversa e inclusiva. Na ocasião, não só os alunos, mas os pais, responsáveis e professores participaram de uma sessão de cinema e discutiram, após a exibição do filme, sobre racismo, discriminações, desigualdades sociais, a luta pela valorização dos estudos, entre outros temas.

A iniciativa é colocada em prática pelas Secretarias de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa (Semusb), de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), Habitação (Semhab), Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), Saúde (SMS), Controladoria Geral do Município e Comitê Gestor do Programa João Pessoa Sustentável.

“Estas ações do Programa João PessoaS fazem a diferença e impactam de forma positiva diversas vidas. O cidade diversa e inclusiva segue respeitando as diferenças e abordando cada camada da sociedade, trazendo para o debate e mostrando a necessidade de estarmos conectados e lutando contra qualquer tipo de discriminação”, ressaltou João Almeida, secretário de Segurança Urbana e Cidadania da Capital.

Participaram da atividade na Escola Leonel Brizola servidores da Guarda Civil Metropolitana e das demais secretarias que abraçaram o projeto. “Considero importantíssimas essas ações da Prefeitura que promovem integração da Guarda Metropolitana e demais secretarias com a comunidade escolar. Nesta ação, debatemos sobre racismo e diversas formas de discriminação, como forma de prevenção e combate ao preconceito e bullying. Sentimos que o debate foi essencial para esclarecer dúvidas e vivências sobre os temas”, afirmou Mayrilane Leite, guarda civil e uma das palestrantes.

Após a exibição do filme/documentário, os temas que são mais importantes e relevantes para a sociedade e comunidade escolar foram explanados, abrindo um bate-papo com os estudantes.

Programa – O João Pessoa Sustentável tem o objetivo de promover o desenvolvimento social, econômico e ambiental da cidade por meio da redução das desigualdades, da modernização dos instrumentos de planejamento urbano, da prestação de serviços e da administração pública e fiscal. O projeto é fruto de uma cooperação técnica entre a Prefeitura de João Pessoa e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres submeteu o Projeto João PessoaS ao edital lançado pelo banco, cujo objetivo é o financiamento a fundo perdido de iniciativas de inclusão de gênero no Brasil. Esse edital foi disponibilizado para as cidades que já tinham projetos financiados pelo BID, a exemplo da capital paraibana.