Limpeza urbana

Emlur instala mais de 420 coletores de resíduos em João Pessoa

25/03/2023 | 14:00 | 49

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) instalou mais de 400 coletores de resíduos, em João Pessoa, no ano de 2022. Apenas em relação às papeleiras, foram instalados 422 equipamentos, além dos contentores (contêineres) dispostos na orla da Capital e nas comunidades.

Em janeiro deste ano, 234 papeleiras de plástico foram colocadas à disposição da população para o descarte dos resíduos. A maior parte dos equipamentos foi instalada na orla da Capital, mas as papeleiras também estão dispostas em avenidas, prédios e espaços públicos, como praças, mercados e parques.

As papeleiras foram instaladas na extensão da orla de Cabo Branco ao Bessa, totalizando 146 recipientes, sendo 42 em Cabo Branco, oito no Busto de Tamandaré, 37 em Tambaú, 24 em Manaíra e 24 no Bessa. A Praça da Paz recebeu 11 papeleiras e cinco lixeiras de inox. No Busto de Tamandaré ainda foram instaladas 23 lixeiras de inox.

“É importante que a população faça uso dos equipamentos. Os agentes fazem o recolhimento dos resíduos descartados diariamente nas papeleiras. Portanto, não há motivos para o descarte dos resíduos nas ruas, o que é uma conduta ilícita e punível com multa, em caso de flagrante. Mas, o importante é cada um ter consciência ambiental”, ressalta o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso.

Materiais reciclados – Por meio de uma parceria público-privada, foram instalados 60 coletores em formato de coco, produzidos em fibra de vidro, na orla de Cabo Branco e Tambaú, no final de dezembro do ano passado. Outros 60 cestos feitos de cipó e fibra de vidro contribuem para a manutenção da limpeza de João Pessoa.

Proximamente, a Emlur vai instalar mais 40 coletores na Avenida Epitácio Pessoa e no Parque Solon de Lucena. Os recipientes serão produzidos a partir de madeira de eucalipto.

A professora Viviane da Costa, que mora em João Pessoa há três anos, afirma que tem percebido, sobretudo no último ano, o aumento da quantidade de coletores, na cidade. Residente no bairro de Cabo Branco, ela acha muito positiva a instalação das novas papeleiras, na orla.

“João Pessoa é uma cidade maravilhosa, com uma qualidade de vida excelente. Mas, às vezes, falta consciência em algumas pessoas no descarte do lixo. É lamentável ver um adulto desembalar um produto alimentício e jogar no chão. Espero que as pessoas usem as papeleiras. Quem cuida da limpeza não é só a Prefeitura, é a população também”.