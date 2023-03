Nesta sexta-feira

Seinfra conclui semana executando serviços de manutenção em 28 bairros na Capital

24/03/2023 | 10:00 | 50

Nesta sexta-feira (24), a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) percorre 28 bairros e conclui semana com os serviços como Operação Tapa-Buraco, manutenção de galerias e iluminação pública. As solicitações atendidas são feitas pela população por meio do call center da Seinfra e da plataforma João Pessoa Conectada.

Os bairros contemplados com a Operação Tapa-Buraco nesta sexta-feira são: Tambauzinho; Colibris; Portal do Sol; Bessa; Varjão; Mandacaru; Altiplano Cabo Branco; Centro; Geisel e Mangabeira.

Os serviços de galerias em execução são limpeza e recuperação de galerias, remoção de entulho e verificação de infiltração. Os bairros que recebem os serviços são: Cabo Branco; Rangel; Mandacaru e Distrito Mecânico.

A programação de iluminação segue pelosbairros doGeisel; João Paulo II; Ernani Sátiro; Funcionários; Costa e Silva; Cruz das Armas; Bairro das Indústrias; Jardim Veneza; Cristo; Varjão; Rangel; Valentina; Gramame; Parque do Sol; Muçumagro; Mangabeira I, II; Jardim São Paulo; Bancários e Miramar.

Atendimento – Qualquer cidadão pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, troca de lâmpadas queimadas e terraplanagem. A solicitação pode ser feita por meio do 0800 031 1530, com ligação é gratuita, que funciona das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira. Outra forma é pela plataforma João Pessoa Conectada, no site da Prefeitura de João Pessoa.