Semam realiza levantamento da quantidade de cães e gatos no Mercado Central

19/03/2023 | 15:00 | 33

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Coordenadoria de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), realiza, nesta segunda-feira (20), às 15h, uma ação no Mercado Central com a finalidade de fazer um levantamento da quantidade de cães e gatos existentes no local e, posteriormente, promover a cirurgia de castração, já no mês de abril. A ação acontece em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Segundo Ítalo Oliveira, que responde pela Coordenadoria, estão sendo realizadas duas grandes ações desde janeiro. “A primeira é o mapeamento das colônias de animais existentes na cidade. A segunda etapa é o planejamento. Devido à existência de grande quantidade de animais no Mercado Central e também no Estádio Almeidão serão os primeiros pontos trabalhados”, destacou.

Os animais cadastrados vão passar por uma avaliação médica para obter informações do quadro geral de saúde. Em seguida, vão ser vacinados. “Faremos também um registro fotográfico para subsidiar nosso planejamento para a realização das cirurgias de castração desses animais”, explica Ítalo Oliveira.

A população pode ajudar órgãos e entidades competentes informando da existência desses animais que vivem nas ruas e denunciando crime de maus-tratos. O repasse de informações pode ser feito pelo Disque Denúncia da Semam no telefone 3218-9208, que funciona como chatbot e recebe mensagens de áudio e vídeo ou via mensagens para 98168-5898 (whatsApp) 24h por dia.

Castramóvel – O castramóvel vai percorrer um bairro por mês de forma itinerante. Atualmente a equipe está no Centro Universitário de João Pessoa (Unipê), atendendo aos moradores dos bairros Anatólia, Bancários, Água Fria, Cidade dos Colibris e José Américo. Posteriormente, será definida qual a próxima área.