Mais um prefeito entra na mira da Justiça por conta de lixo

Compartilhe















Ontem noticiei aqui que o prefeito da cidade de Cajazeirinhas, no Sertão, havia se tornado réu por conta de um lixão. Hoje, mais um gestor entrou na mira da Justiça por igual motivo. A incapacidade de resolver um problema básico: descartar corretamente os resíduos sólidos do município. O réu dessa vez é o prefeito da cidade de Arara, José Ailton Pereira da Silva.

Apesar de ter assinado Acordo de Não Persecução Penal, o prefeito não adotou as providências no sentido de resolver o problema, conforme o Ministério Público.

“A resolução do problema ambiental não foi tratada como prioridade pelo prefeito, que menosprezou a legislação ambiental ao ignorar as obrigações assumidas com o Ministério Público e permanecer praticando a conduta típica, apesar de ter sido devidamente informado sobre a sua ilicitude, razão pela qual deve ser responsabilizado”, afirmou no julgamento do processo a Procuradora de Justiça Vasti Cléa Marinho da Costa Lopes.

Veja também Disputa majoritária em 2024 não está no radar de Ana Cláudia, avisa Veneziano

A relatora do processo nº 0810794-24.2021.815.0000, desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, destacou, em seu voto, que a denúncia do Ministério Público preenche os requisitos, havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime. “A deflagração da persecução criminal é necessária para que os fatos narrados na denúncia possam ser apurados sob o crivo do contraditório, permitindo ao Ministério Público fazer prova da acusação e ao acusado se defender dos ilícitos contra si imputados”, frisou.

arara

Estado

Justiça

lixo

paraíba

prefeito

João Paulo Medeiros

Jornalista, curioso do Direito, sertanejo e aspirante da ideia de estar a serviço de um mundo mais justo e menos desigual.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Pleno Poder

Presidente Lula virá à Paraíba dia 22 para inaugurar Parque Eólico

Visita de Lula em Santa Luzia foi confirmada hoje

Pleno Poder

Romero vai comandar Comissão do Turismo na Câmara Federal

Ex-prefeito Romero Rodrigues entrou na cota do ‘Podemos’

Pleno Poder

Braiscompany: Defensoria Pública estuda ingressar com ação coletiva

Donos da Braiscompany continuam foragidos

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter