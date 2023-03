Portal da Transparência

Prefeitura de João Pessoa aplicou mais de 8 mil doses de vacina contra Covid-19 em crianças com até 4 anos

13/03/2023 | 15:00 | 75

A Prefeitura de João Pessoa aplicou mais de 8,8 mil doses de vacina contra Covid-19 em crianças de 6 meses até 4 anos e outras 1.434 doses da vacina bivalente já beneficiaram a população na Capital. Os dados são do Portal da Transparência Municipal, no Painel da Vacinação, e mostram ainda que, ao todo, mais de 2,4 milhões de doses contra a Covid-19 foram distribuídas ao público-alvo na cidade.

O site conta com dados abertos e o cidadão encontra um layout moderno e fácil de consultar e fazer pesquisas. A ferramenta, desenvolvida pela gestão municipal, pode ser acessada no endereço eletrônico https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/. Para maior detalhamento do Painel Vacinação, é só clicar no link do vacinômetro https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/covid-vacinacao/vacinometro.

Para a técnica municipal de Controle Interno, Juliana Vaz, o acesso à informação, que é um dever da administração pública e um direito fundamental do cidadão, é indispensável para o exercício do controle social. “O Portal da Transparência está em constante processo de aperfeiçoamento, através do aumento significativo do conteúdo e do nível de detalhamento das informações e da inserção de novas funcionalidades. Essa é uma forma de fomentar a participação e o controle social através de ferramentas com dados abertos e simplificados para o cidadão”, explicou.

Portal – O Portal da Transparência é um ambiente virtual onde a população pode acompanhar os investimentos na execução de obras, serviços e convênios. Através da plataforma, também é possível verificar despesas, receitas, editais e licitações. No portal, o cidadão tem acesso a diversos serviços, como os beneficiários do Auxílio Brasil, Painel Ouvidoria, além de dados sobre a vacinação de Covid-19, entre outras atividades. O cidadão ainda conta com a ferramenta que possibilita o acesso a deficientes visuais.