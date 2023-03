Campeonato Paraibano 2023: Sousa, Treze, SP Crystal e Botafogo-PB estão nas semifinais

Compartilhe















Estão definidos os quatro semifinalistas do Campeonato Paraibano Betino. Neste domingo, cinco jogos fecharam a primeira fase do estadual. E teve de tudo. Líder indo com moral para segunda fase, vitórias esperadas, frustrações e até classifcação nos ascréscimos. Melhor para Sousa, Treze, SP Crystal e Botafogo-PB, que seguem em busca do título.

Jogando em casa, Sousa e Treze fizeram bem seus deveres. O Dinossauro goleou o CSP por 4 a 1 e se classificou como o líder da primeira fase. No Amigão, o Treze venceu a Queimadense por 2 a 1 e avançou de fase como o segundo melhor time da primeira fase.

Treze vence em casa e está classificado para as semifinais // Foto: Daniel Vieira / Treze

Em Patos, aconteceu a grande história da rodada. O Nacional de Patos jogou melhor que o Botafogo-PB, criou chances e desperdiçou oportunidades. O Belo mais uma vez nao fez um bom jogo, foi controlado em boa parte da partida, mas encontrou dois gols nos acréscimos da partida, venceu por 2 a 0, eliminou o Canário no Estádio José Cavalcanti e agora é semifinalista.

Veja também Campeonato Paraibano: rodada final da 1ª fase definirá os confrontos das semifinais

O Botafogo-PB agora encara o Sousa na semifinal do Campeonato Paraibano. O primeiro jogo será em João Pessoa. A volta será em Sousa. A outra semifinal será entre Treze e São Paulo Crystal. O primeiro confronto acontece em Cruz do Espírito Santo, enquanto que a volta será no Amigão, em Campina Grande. A Federação Paraibana de Futebol (FPF) ainda vai confirmar as datas do mata-mata.

Pedro Alves

Jornalista formado pela UFPB. Repórter de Esportes da Rede Paraíba de Comunicação.

