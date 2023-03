ONDE ASSISTIR JOGOS DE HOJE, DOMINGO (12/03) E AMANHÃ Estaduais, EUROPEUS, ARGENTINO, FEMININO

CONFIRA A AGENDA ONDE ASSISTIR AOS AMISTOSOS Estaduais, Copinha, COPA DO NORDESTE Onde assistir os jogos de hoje

Assista todos os jogos de futebol na TV hoje E AMANHÃ! As transmissões, a agenda de partidas e tudo que acontece na TV, no Tablet ou no celular, você acompanha aqui. Saiba também quais são as partidas que serão transmitidos na Globo, ESPN, SporTV, Fox Sports, Band, Rede TV, DAZN, TV NSports, TV A Crítica, Premiere e canais de TV aberta e assinatura pelo mundo. Hoje tem Copa do Nordeste, Champions League, a Liga dos Campeões, Campeonatos estaduais, Sul-Americana, Libertadores da América entre outras disputas, confira tudo. Quando a rodada termina, aqui você também poderá ver os gols e melhores momentos da RODADA.

NO LINK DE CADA JOGO, VOCÊ VÊ A FICHA COMPLETA DA PARTIDA.

ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DE DOMINGO (12/03)

ARGENTINA

21:00 Colón X Newell’s Old Boys LIVE 21:00 Vélez Sarsfield X Platense

Campeonato Paulista

16:00 Corinthians xItuanoQuartas de final 19:30 Bragantino x Botafogo-SP Quartas de final

Campeonato Carioca

18:00 Volta Redonda x Fluminense Semifinal

Campeonato Mineiro

10:00 Patrocinense x Democrata SL Rodada 1 16:00 Athletic Club x Atlético-MG Semifinal

Campeonato Inglês

11:00 Fulham x Arsenal Rodada 27 11:00 Manchester United x Southampton Rodada 27 11:00 West Ham x Aston Villa Rodada 27 13:30 Newcastle x Wolverhampton Rodada 27

Campeonato Espanhol

10:00 Mallorca x Real Sociedad Rodada 25 12:15 Sevilla x Almería Rodada 25 14:30 Villarreal x Betis Rodada 25 17:00 Athletic Bilbao x Barcelona Rodada 25

Campeonato Italiano

11:00 Cremonese x Fiorentina Rodada 26 11:00 Hellas Verona x Monza Rodada 26 14:00 Roma x Sassuolo Rodada 26 16:45 Juventus x Sampdoria Rodada 26

Campeonato Alemão

11:30 Freiburg x Hoffenheim Rodada 24 13:30 Werder Bremen x Bayer Leverkusen Rodada 24 15:30 Wolfsburg x Union Berlin Rodada 24

Campeonato Francês

11:00 Ajaccio x Montpellier Rodada 27 11:00 Angers x Toulouse Rodada 27 11:00 Lorient x Troyes Rodada 27 11:00 Nantes x Nice Rodada 27 13:05 Monaco x Reims Rodada 27 16:45 Olympique de Marselha x Strasbourg Rodada 27

Campeonato Português

12:30 Rio Ave x Gil Vicente Rodada 24 15:00 Marítimo x Benfica Rodada 24 17:30 Sporting x Boavista Rodada 24

Campeonato Alagoano

16:00 Murici x ASA Semifinal

Campeonato Amazonense

15:30 Parintins x Princesa do Solimões Quartas de final

Campeonato Baiano

16:00 Juazeirense x Jacuipense Semifinal

Campeonato Brasileiro Feminino

11:00 Santos x Ferroviária Rodada 3 15:00 Avaí/Kindermann x Palmeiras Rodada 3 15:00 Atlético-MG x Athletico-PR Rodada 3 16:30 Real Ariquemes x Flamengo Rodada 3 19:00 São Paulo x Cruzeiro Rodada 3

Campeonato Brasiliense

15:30 Ceilândia x Capital-DF Rodada 8 15:45 Gama x Samambaia Rodada 8 16:00 Santa Maria x Brasiliense Rodada 8

Campeonato Cearense

18:30 Ferroviário x Fortaleza Semifinal

Campeonato Maranhense

18:00 Sampaio Corrêa x Moto Club Segundo turno (Semifinal)

Campeonato Paraense

10:00 Cametá x Bragantino-PA Rodada 6 16:00 Independente-PA x Paysandu Rodada 6

Campeonato Paraibano

16:00 Auto Esporte-PB x Campinense Rodada 9 16:00 Treze x Queimadense Rodada 9 16:00 Nacional de Patos x Botafogo-PB Rodada 9 16:00 São Paulo Crystal x Serra Branca Rodada 9 16:00 Sousa x CSP Rodada 9

Campeonato Paranaense

17:00 Operário-PR x Aruko Quartas de final 19:30 Athletico-PR x São Joseense Quartas de final

Campeonato Paulista Série A3

15:00 Matonense x Capivariano Rodada 14 16:00 Barretos x Votuporanguense Rodada 14 18:00 Bandeirante-SP x Audax-SP Rodada 14

Campeonato Pernambucano

15:30 Petrolina x Afogados Rodada 11 16:30 Náutico x Salgueiro Rodada 11

Campeonato Piauiense

15:45 Fluminense-PI x River-PI Rodada 12 16:00 4 de Julho x Comercial-PI Rodada 10 16:00 Parnahyba x Corisabbá Rodada 13

Campeonato Potiguar

16:00 Potiguar de Mossoró x América-RN Rodada 2

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais