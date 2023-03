ONDE ASSISTIR JOGOS DE HOJE, SÁBADO (11/03) E AMANHÃ Estaduais, EUROPEUS, ARGENTINO, MEXICANO

CONFIRA A AGENDA ONDE ASSISTIR AOS AMISTOSOS Estaduais, Copinha, COPA DO NORDESTE Onde assistir os jogos de hoje

ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DE SÁBADO (11/03)

ARGENTINA Liga Profissional

17:00 San Lorenzo x Gimnasia L.P. LIVE 19:15 Defensa y Justicia x Talleres Córdoba LIVE 21:30 Belgrano x Lanús LIVE 21:30 Central Cordoba x Tigre

MÉXICO Liga MX – Encerramento

20:00 Atlas x Leon LIVE 22:05 Cruz Azul x U.N.A.M.

Campeonato Paulista

16:00 Santo André x Inter de Limeira Taça Independência (Primeira fase) 19:00 Palmeiras x São Bernardo Quartas de final

Campeonato Mineiro

16:30 Cruzeiro x América-MG Semifinal 18:00 Pouso Alegre x Tombense Troféu Inconfidência (Semifinal)

Campeonato Gaúcho

16:30 Ypiranga-RS x Grêmio Rodada 11 16:30 Internacional x Esportivo Rodada 11 16:30 Novo Hamburgo x São José-RS Rodada 11 16:30 Juventude x Brasil de Pelotas Rodada 11 16:30 Avenida x Caxias Rodada 11 16:30 São Luiz x Aimoré Rodada 11

Campeonato Inglês

09:30 Bournemouth x Liverpool Rodada 27 12:00 Everton x Brentford Rodada 27 12:00 Leeds United x Brighton Rodada 27 12:00 Leicester x Chelsea Rodada 27 12:00 Tottenham x Nottingham Forest Rodada 27 14:30 Crystal Palace x Manchester City Rodada 27

Campeonato Espanhol

10:00 Real Madrid x Espanyol Rodada 25 12:15 Elche x Valladolid Rodada 25 14:30 Celta x Rayo Vallecano Rodada 25 17:00 Valencia x Osasuna Rodada 25

Campeonato Italiano

11:00 Empoli x Udinese Rodada 26 14:00 Napoli x Atalanta Rodada 26 16:45 Bologna x Lazio Rodada 26

Campeonato Alemão

11:30 Bayern de Munique x Augsburg Rodada 24 11:30 RB Leipzig x Borussia Mönchengladbach Rodada 24 11:30 Eintracht Frankfurt x Stuttgart Rodada 24 11:30 Hertha Berlin x Mainz Rodada 24 14:30 Schalke 04 x Borussia Dortmund Rodada 24

Campeonato Francês

13:00 Auxerre x Rennes Rodada 27 17:00 Brest x Paris Saint-Germain Rodada 27

Campeonato Português

12:30 Paços de Ferreira x Santa Clara Rodada 24 12:30 Chaves x Portimonense Rodada 24 15:00 Vitória de Guimarães x Arouca Rodada 24 17:30 Vizela x Braga Rodada 24

Campeonato Acreano

15:00 Atlético-AC x Vasco-AC Rodada 2 17:00 Galvez x Náuas Rodada 2

Campeonato Alagoano

19:00 Coruripe x CRB Semifinal

Campeonato Amazonense

15:30 Nacional-AM x Manaus Quartas de final 19:00 Operário-AM x Amazonas Quartas de final

Campeonato Baiano

16:00 Itabuna x Bahia Semifinal

Campeonato Brasileiro Feminino

11:00 Internacional x Real Brasília Rodada 3 15:00 Bahia x Ceará Rodada 3 16:30 Real Ariquemes x Flamengo Rodada 3

Campeonato Brasileiro sub-20

19:00 São Paulo x Cruzeiro Rodada 2

Campeonato Brasiliense

15:00 Paranoá x Real Brasília Rodada 8 15:00 Brasília x Taguatinga Rodada 8

Campeonato Capixaba

15:00 Real Noroeste x Estrela do Norte Rodada 9 15:00 Atlético Itapemirim x Vitória-ES Rodada 9 15:00 Vilavelhense x Serra Rodada 9 15:00 Desportiva Ferroviária x Rio Branco-ES Rodada 9 15:00 Porto Vitória x Nova Venécia Rodada 9

Campeonato Catarinense

16:30 Avaí x Criciúma Rodada 11 16:30 Brusque x Figueirense Rodada 11 16:30 Concórdia x Joinville Rodada 11 16:30 Atlético-SC x Marcílio Dias Rodada 11 16:30 Hercílio Luz x Camboriú Rodada 11 16:30 Barra-SC x Chapecoense Rodada 11

Campeonato Goiano

16:00 Aparecidense x Atlético-GO Semifinal 18:00 Anápolis x Goiás Semifinal

Campeonato Mato-Grossense

15:30 Academia x Operário VG Quartas de final 19:00 Luverdense x Dom Bosco Quartas de final

Campeonato Paraense

10:00 Tuna Luso x São Francisco-PA Rodada 6 18:00 Remo x Tapajós Rodada 6

Campeonato Paranaense

18:00 Coritiba x FC Cascavel Quartas de final 19:30 Maringá x Cianorte Quartas de final

Campeonato Paulista Série A2

15:00 Primavera-SP x Taubaté Rodada 15 15:00 Novorizontino x Juventus-SP Rodada 15 15:00 Lemense x Monte Azul Rodada 15 15:00 Linense x São Caetano Rodada 15 15:00 Oeste x Portuguesa Santista Rodada 15 15:00 Ponte Preta x Noroeste Rodada 15 15:00 Rio Claro x Comercial-SP Rodada 15 15:00 XV de Piracicaba x Velo Clube Rodada 15

Campeonato Paulista Série A3

15:00 Desportivo Brasil x Marília Rodada 14 15:00 Rio Preto x São José-SP Rodada 14 16:00 Grêmio Prudente x Red Bull Bragantino II Rodada 14 18:00 Sertãozinho x EC São Bernardo Rodada 14 20:00 Itapirense x União Suzano Rodada 14

Campeonato Pernambucano

15:00 Porto-PE x Íbis Rodada 11 16:30 Sport x Santa Cruz Rodada 11

Campeonato Potiguar

16:00 ABC x Santa Cruz de Natal Rodada 2

Campeonato Sergipano

16:00 Sergipe x Falcon Rodada 8

