Náutico x Vila Nova: ONDE ASSISTIR AO VIVO Copa do Brasil 2023, HOJE (09/03), ESCALAÇÕES E PALPITES

A partida Náutico x Vila Nova pela Copa do Brasil 2023 acontece HOJE (09/03) às19 hs e o mandante da partida é Náutico . Aqui no MRNews você acompanha onde os jogos serão transmitidos ao vivo. A COPA DO BRASIL, Aliás, em 2022, terá várias opções de transmissão. Você também poderá ouvir a narração dos jogos pela Rádio Eldorado que também faz parte do grupo. Confira jogos de hoje ao vivo .

NARRAÇÃO AO VIVO / PRÉ-JOGO: Náutico x Vila Nova AO VIVO AQUI

Assim, as primeiras etapas da competição são disputadas em jogo único e o visitante tem a vantagem do empate. Após as duas (ou três) primeiras rodadas, a disputa será em dois jogos. Não haverá mais gol qualificado (ou o gol fora valendo dois), na Copa do Brasil 2020.

ESCALAÇÕES

Provável Náutico: Vagner, Victor Ferraz, Paulo Miranda, Odivan (Anilson) e Diego Matos; Juan Gauto, Souza e Matheus Carvalho; Paul Villero, Julio e Kayon

Provável Vila: Vanderlei; Marcelinho (Diego Renan), Rafael Donato, Jordan e Rodrigo Gelado; Ralf, Rickson e Marlone; Lourenço, Neto Pessoa e Guilherme Parede.

PALPITES Copa do Brasil (tempo normal)

19:00 Náutico 2 x 0 Vila Nova Segunda fase 20:00

20:00 Botafogo-SP 1 x 0 São Raimundo-RR Segunda fase

21:30 Santos 3 x 1 Iguatu Segunda fase

Transmissão: Sportv e Premiere transmitem a partida ao vivo com narração de Rembrandt Júnior e comentários de Cabral Neto e Danny Morais.

Onde assistir o jogo Náutico x Vila Nova PELA Copa do Brasil, HOJE (09/03) às 19 hs

A competição tem seus direitos de transmissão cedidos ao grupo Globo, ou seja, SporTV, Globo e agora o PremiereTV, canal de TV fechada e aplicativo pago da Globo. Os direitos da Copa do Brasil são do Grupo Globo. Os jogos podem ser acompanhados em canais por assinatura da Sportv e Premier FC.

Transmissão:

Jogo

Náutico x Vila Nova

CanalTransmite?PREMIEREsimSPORTVSIMGLOBOGEAMAZON PRIMENÃOGE.comNarração ao vivo

Além do SporTV, que é o canal das transmissões, o Premiere e a Globo , também transmitem jogos desta competição. Por fim, você também acompanha de forma GRÁTIS os lances do jogo pelo GOOGLE, clicando neste link. Os placares estarão disponíveis, minutos antes do jogo.

O MRNews alerta que qualquer outro meio de transmissão que não seja a TV aberta e o aplicativo da Globosat não é autorizado. Por conta disto pode ser ilegal a distribuição de imagens. Por isto o site indica apenas o aplicativo para que você assista de forma segura o jogo.

COPA DO BRASIL 2023

A Copa do Brasil de 2023 terá a participação de 92 clubes e será disputada de FEVERIRO a Outubro (Previsão) de 2022. Esta é a 35ª disputa, promovida sempre pela CBF. Em modelo mata-mata, a primeira e segunda fase são disputadas com vantagem do empate para o visitante, melhor ranqueado. Entretanto, o atual Campeão é o FLAMENGO, QUE ALIÁS. O Time venceu o Athletico-PR. Nas primeiras fases da competição, há apenas um jogo. O mandante, na primeira partida, tem a desvantagem de ter que ganhar. O empate é do adversário. Já na segunda rodada, em apenas um jogo, a partida vai aos pênaltis se terminar empatada. Por fim, nas próximas rodadas, haverá disputa em jogos de ida e volta.

Assim, veja o sorteio da primeira fase da competição

A Copa do Brasil

A Copa do Brasil de Futebol é uma competição de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) . Mas, atualmente tem uma premiação bem superior ao Campeonato Brasileiro e é considerada a mais eclética do país, já que traz times de todos os estados e divisões do futebol.

Assim, o atual campeão da competição, que tem a maior premiação do futebol nacional, é o Atlético Mineiro, que venceu o Athletico Paranaense. Todavia, os maiores campeões são, Cruzeiro com 6 títulos (Além de 2 vices), O Grêmio com 5 conquistas. Assim, o Palmeiras conquistou, na edição de 2020, seu quarto títullo. Todavia, na sequência, com três títulos estão, Flamengo e Corinthians.

Este ano, 2023, a disputa começa no dia 22 de fevereiro e terá a novidade que a AMAZON PRIME irá transmitir parte dos jogos de maneira EXCLUSIVA. A Amazon vai exibir 36 partidas, sendo 30 de forma exclusiva, entre a primeira fase e as quartas de final. Os seis jogos restantes serão difundidos juntamente com a TV Globo.

