Hospital Universitário da UFPB realiza o primeiro transplante de córnea de sua história

O Hospital Universitário Lauro Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), realizou na manhã desta segunda-feira (6) o primeiro transplante da instituição. Foi um de córnea, cuja operação se iniciou por volta das 8h.

A pessoa que recebeu o transplante foi identificada como Jéssica Samara Pessoa de Souza. Ela tem 25 anos e recebeu uma córnea do olho direito. Segundo dados do hospital, ela estava há três anos na fila de espera.

Com a implantação do novo serviço, o Lauro Wanderley passa a ser o único hospital público do estado a realizar transplantes de córnea. Os transplantes passam a ser realizados pela equipe da Unidade de Oftalmologia, com a coordenação da oftalmologista Camila Gadelha.

As cirurgias desse tipo passaram a ser possíveis depois que o HU de João Pessoa recebeu, em janeiro de 2023, a autorização para realizar retirada e transplante de tecido ocular humano.

Segundo dados da Central de Transplantes da Paraíba, o ano de 2022 fechou com uma fila de 256 pessoas aguardando córnea.

Na Paraíba, a doação pode ser de órgãos (coração, fígado e rim) ou de tecidos (córneas) e ocorre por meio da autorização da família. Os órgãos doados são destinados a pacientes que aguardam em uma lista única, definida pela Central de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde, controlada pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde.

