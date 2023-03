THE MASKED SINGER: DESCOBRIMOS QUEM É A CORUJA, VOVÓ-TARTARUGA, GALO E DJ VITÓRIA-RÉGIA

Essa edição de The Masked Singer Brasil foi uma das mais difíceis para descobrir. As dicas estão menos incisivas, apesar de nada ser diferente da realidade do artista. Não há dúvidas, entretanto, de quem são os artistas que estão por trás das máscaras e fantasias.

Confira a seguir quem são os personagens por trás de cada uma das máscaras.

QUEM É A CORUJA DE THE MASKED SINGER?

O famoso que usa a fantasia de Coruja é Babu Santana. Fluminense da capital e nascido em 10 de dezembro de 1979, o artista exerceu várias funções antes de ingressar nas artes. Em 2001, fez seu primeiro trabalho na TV, em “Malhação”.

QUEM É A VOVÓ TARTARUGA DE THE MASKED SINGER?

Durante a estreia da nova temporada do “The Masked Singer Brasil”, nas telinhas da Globo no domingo (22), a produção atiçou a curiosidade do público em torno da tartaruga mascarada que subiu ao palco e fez com que boa parte dos fãs especulassem que pode se tratar de Heloisa Périssé — que já participou da atração.

QUEM É A DJ VITÓRIA-RÉGIA DE THE MASKED SINGER?

Segundo o colunista André Romano, do “Observatório da TV”, quem usa a fantasia de DJ Vitória-Régia é a ex-BBB Flay, nascida Flayslane Raiane Pereira da Silva em 19 de outubro de 1994 em Nova Floresta, na Paraíba. A ex-BBB começou a trabalhar aos 13 anos e, cinco anos depois, deixou a casa dos pais para seguir na carre artística.

QUEM É A ABELHA-RAINHA DE THE MASKED SINGER?

A coluna apurou que a cantora e apresentadora Larissa Luz é a artista por trás da fantasia de Abelha-Rainha da terceira temporada do The Masked Singer Brasil.

QUEM É A CAPIVARA DE THE MASKED SINGER?

A melhor dica foi ‘cada mergulho é um flash’, ou seja: Solange Couto

QUEM É O FILTRO DE BARRO DO THE MASKED SINGER?

Diego Hypólito é quem está por trás da fantasia de Filtro de Barro. Nascido em Santo André, interior de São Paulo, em 19 de junho de 1986, passou por clubes como o Flamengo. O ex-atleta e irmão de Daniele Hypolito disputou os Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e Rio 2016, quando foi Prata no solo.

QUEM É O GALO DO THE MASKED SINGER?

O ator e escritor Ícaro Silva é o artista por trás da fantasia de Galo da terceira temporada do The Masked Singer Brasil.há 5 dias

Quem é o Dinossauro do The Masked Singer Brasil?

Se nada mudar, o cantor Mano Walter é o artista por trás da fantasia de Dinossauro do reality comandado pela cantora baiana.

