Cacerense x Cuiabá E Sport Sinop x Operário ASSISTIR AO VIVO Campeonato Mato-Grossense de 2023, HOJE (04/03)

O jogo entre Cacerense x Cuiabá E Sport Sinop x Operário acontece HOJE (04/03) às 15:30 h . O mandante da partida é o Rondonópolis que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Mato-Grossense de 2023 (horário local).

19:00 Luverdense x Mixto-MT Rodada 7 19:30 Dom Bosco x Cacerense Rodada 7 19:30 Operário VG x Academia Rodada 7 19:30 União Rondonópolis x Sport Sinop Rodada 7

O Campeonato Mato-grossense 2023 contará com um novo formato e a data para seu início já foi divulgada pela Federação Mato-grossense de Futebol (FMF). A entidade realizou um Congresso Técnico com os representantes dos dez clubes que participam do torneio, que, por sua vez, votaram pela mudança na fórmula de disputa. Os dez times participantes

Todos os times enviaram seus representantes para a reunião que decidiu pelas mudanças no formato do campeonato. O atual campeão é o Cuiabá, o DOurado! , que defenderá o título.

19:00 Luverdense 1 x 0 Mixto-MT Rodada 7 19:30 Dom Bosco 2 x 1 Cacerense Rodada 7 19:30 Operário VG 1 x 0 Academia Rodada 7 19:30 União Rondonópolis 2 x 1 Sport Sinop Rodada 7

A Globo tem os direitos de transmissão do Campeonato Mato-Grossense e transmite, via de regra, ao vivo e pela TV aberta. Entretanto, tem novidade!!A direção da emissora está em fase final de ajustes, e possivelmente, os jogos vão ocorrer na manhã dos domingos, e aos sábados à tarde, não competindo assim, com as transmissões dos jogos de grandes centros.

Esta é uma regra para o torcedor ter em mente, mas a emissora pode mudar a programação sem aviso prévio. Abaixo, veja onde mais assistir os jogos do Campeonato Mato-Grossense de 2021. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Todavia, confira confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Todos os jogos dos grandes de MT serão transmitidos pela TV Centro-América. Entretanto, apenas alguns dos grandes serão beneficiados com a transmissão ao vivo. Claro, a Globo também transmite a partida de domingo, às 15 horas (horário de Brasília). O GE.com também transmite alguns jogos.

O Campeonato Mato-Grossense

O maior campeão do MT é o MIXTO com 24 títulos, mas o Operário de Várzea Grande segue na briga e tem 12 títulos do campeonato. Já o Cuiabá completa a tríplice lista com 9 títulos. O Campeonato Mato-Grossense de Futebol é a competição disputada pelas equipes do estado de Mato Grosso. Como o estado dividiu-se em dois em 1º de janeiro de 1979, o Operário FC e o Comercial, ambos de Campo Grande, passaram a disputar o campeonato de Mato Grosso do Sul. Assim como a maioria dos campeonatos que foram retomados em 2020, o campeonato também recomeçou sem presença de público. O atual campeão é o Cuiabá.

As datas do início e da final do estadual foram confirmadas. Cuiabá e Mixto fazem o jogo de abertura no dia 21 de janeiro, com transmissão ao vivo na TV Centro América – o local da partida ainda será definido, já que a Arena Pantanal passa por troca do gramado. Os jogos da decisão serão disputados em 1 e 8 de abril.

A FMF ainda prometeu averiguar a situação dos estádios que receberão os jogos do estadual. São oitos locais previstos como sedes: Arena Pantanal, Dutrinha (Cuiabá), Dito Souza (Várzea Grande), Passo das Emas (Lucas do Rio Verde), Gigante do Norte (Sinop), Valdir Doilho Wons (Nova Mutum), Geraldão (Cáceres) e Luthero Lopes (Rondonópolis).

