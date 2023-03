Prefeitura de João Pessoa decreta luto de três dias pela morte de Manoel Junior

Compartilhe















O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, decretou luto de três dias em virtude da morte do prefeito de Pedras de Fogo, Manoel Júnior (SD) nesta terça-feira (28). Em nota, o prefeito lamentou a morte do político, que, dentre outros feitos, foi vice-prefeito da capital, e abriu o Paço Municipal para as últimas homenagens.

“Meu amigo, tivemos longas batalhas em comum em defesa do municipalismo, do desenvolvimento de nossa amada Paraíba e do Brasil. Ele agora está na eternidade e a nós cabe as homenagens e dar continuidade aos ideais que sempre trilhou em sua vida. Que Deus nos dê forças e paz para seguir. Novamente, aos familiares, transmito meu abraço fraterno”, diz trecho de nota divulgada por Cícero Lucena.

Manoel Junior

Além de prefeito de Pedras de Fogo por quatro vezes, Manoel Júnior foi deputado federal, deputado estadual e vice-prefeito de João Pessoa. Ele era um dos políticos mais influentes da Paraíba.

Manoel Junior estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) há dias, em virtude de complicações decorrentes de um câncer de pâncreas. O prefeito tinha 59 anos.

Formado em medicina pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e pós-graduado em cirurgia geral pelo Hospital Getúlio Vargas, foi prefeito de Pedras de Fogo por três mandatos, deputado estadual da Paraíba, vice-prefeito de João Pessoa e exerceu por três mandatos consecutivos o cargo de deputado federal pela Paraíba.

Confira a nota do prefeito de João Pessoa na íntegra:

Nota

Foi com grande pesar que recebi a notícia do falecimento do prefeito Manoel Júnior, ocorrido na tarde desta terça-feira (28), em decorrência de complicações no tratamento de um câncer de pâncreas. Registro a minha solidariedade aos familiares, amigos e ao povo de Pedras de Fogo (cidade governava pela terceira vez) e de João Pessoa (da qual foi vice-prefeito, tendo assumido o governo por várias oportunidades), cidades a quem ele devotou sua atuação política ao longo de sua carreira pública e no exercício da Medicina.

Meu amigo, tivemos longas batalhas em comum em defesa do municipalismo, do desenvolvimento de nossa amada Paraíba e do Brasil. Ele agora está na eternidade e a nós cabe as homenagens e dar continuidade aos ideais que sempre trilhou em sua vida. Que Deus nos dê forças e paz para seguir. Novamente, aos familiares, transmito meu abraço fraterno.

Informo ainda que decretei luto oficial no Município de três dias e ofereci aos familiares o Paço Municipal para que os pessoenses possam dar o último adeus ao ex-prefeito da Capital.

Cícero de Lucena Filho Prefeito

