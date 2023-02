Cara de Sapato é indicado após Big Fone, não escapa no Bate Volta e está no Paredão do BBB 23

Compartilhe















O lutador paraibano Cara de Sapato está no Paredão do BBB 23. Ele foi indicado por Sarah Aline, que atendeu o “Big Fone” e escolheu colocar o paraibano na berlinda. Agora, o público escolhe se ele permanece ou não na casa mais vigiada do Brasil.

Cara de Sapato está no paredão junto com Fred Nicácio e Cézar Black. Key Alves foi indicada pelo monstro, Guimê, mas se salvou na prova de Bate e Volta.

O paraibano chegou ao paredão depois que a sister Sarah Aline atendeu o Big Fone. Ela ganhou uma imunidade e a opção de indicar alguém para a berlinda.

Sapato já era alvo de Aline e havia sido indicado por ela ao Paredão na semana anterior, mas escapou na prova de Bate e Volta.

O público pode escolher quem quer que seja eliminado no site do gshow. O paredão acontece nesta terça-feira (28).

