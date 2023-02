ASSISTIR AO VIVO Cruzeiro x ASA COM IMAGENS Campeonato Alagoano de 2023, HOJE (26/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida Cruzeiro x ASA acontece HOJE (26/02) às 16 hs. O mandante da partida é o Cruzeiro que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Alagoano de 2023. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

Este ano o campeonato será disputado em formato diferente, apenas 7 jogos na primeira rodada. A tabela completa do Campeonato Alagoano poderá ser vista ao final deste ativo.

A Globo detinha os direitos de transmissão do Campeonato Alagoano na TV Aberta. Entretanto, conforme divulgado pela retransmissora da TV Gazeta de AL, as transmissões deste ano não serão feitas . Tudo porque, o Campeonato Alagoano terá transmissão pela BAND.

16:00 Murici 1 x 2 CRB Rodada 7 16:00 Coruripe 0 x 1 CSA Rodada 7 16:00 Cruzeiro-AL 1 x 1 ASA Rodada 7 16:00 Desportivo Aliança 0x 1 CSE Rodada 7

Prováveis escalações

Provável MURICI: Alexandre; Jefferson, Uesles, Alex e Paulinho; Sapé, Tauan, Carlos Caaporã e Diego Palhinha; Palacios e Robertinho (Pedrinho).

Provável CRB: João Vitor; David; Darlisson, Martheus Mega e Willyan; Jalisson, Lucas, David Braw e Dudu; Ítalo e Riquelme.

Band comprou Alagoano e Potiguar

A Band comprou dois torneios no Nordeste: os campeonatos de Alagoas e do Rio Grande do Norte. O Campeonato Paranaense, que está sem transmissão garantida em 2023, foi oferecido. Mas o “canal do Esporte” recusou por considerar os valores pedidos muito altos. Assim sendo, o Campeonato Alagoano terá transmissão ao vivo pela BAND.

Após anunciar as transmissões dos Campeonatos Pernambucano, Goiano e Potiguar, o DAZN divulgou, nesta sexta-feira (13), que, já a partir deste sábado (14), terá um quarto Estadual em sua programação para 2023.

Onde assistir o Cruzeiro x ASA pelo Campeonato Alagoano HOJE (26/02)

Todos os jogos dos grandes do estado poderão ser transmitidos pela BAND (EM TV ABERTA), pelo Youtube da FAF e pelo Youtube dos clubes, ALÉM DAQUI NO MRNEWS. Este é serviço gratuito. Entretanto, o Youtube da Federação Alagoana de Futebol transmitiu as duas últimas partidas do campeonato e deverá transmitir este jogo. A Federação Alagoana tem transmitido as principais partidas e promete também transmitir a final e a decisão de terceiro e quarto lugares.

A BAND em Alagoas segue com a transmissão do Campeonato Alagoano por mais uma temporada. Na capital e região metropolitana, você sintoniza a Band pelo canal 38.1; no interior, pelo canal 45.1. DAZN também comprou os direitos do campeonato

A alternativa online, é assistir a narração do jogo nos portais do UOL e Globo Esporte . Todavia, o Google também narra os lances do jogo ao vivo (nota: as emissoras podem mudar a programação sem aviso prévio)

GUIA COMPLETO DO ALAGOANO DE 2023

O Campeonato Alagoano de 2022 será diferente dos demais. A Federação Alagoana de Futebol divulgou a tabela oficial do Campeonato Alagoano 2022 (como pode ser vista ao final deste artigo). Este ano serão apenas oito clubes participantes. Serão apenas 7 rodadas no início do Campeonato. Não haverá disputa de rebaixamento e apenas o último colocado baixará de divisão e não mais dois deles.

Para a próxima fase, dois os quatro melhores se classificam para a fase de mata-mata, enquanto o lanterna será rebaixado. A abertura aconteceu no dia 19/01 e a última rodada da primeira fase será no final de Março. O CSA começa o campeonato contra o Desportivo Aliança, e é o clube a ser batido, defendendo o título. Já o CRB recebe o Murici, que o derrotou na atual temporada.

Fórmula de disputa

No arbitral realizado no início de novembro, os dirigentes decidiram manter a fórmula de disputa do estadual. O campeonato terá mais uma vez um turno único na fase de classificação, semifinal e decisão.

De acordo com o regulamento, a equipe com menor pontuação na primeira fase será rebaixada. Em 2022, o Jaciobá caiu, e o Coruripe, campeão da Segunda Divisão do ano passado, é a novidade na elite.

Os clubes podem contratar jogadores até o fim da primeira fase, a sétima rodada, e os cartões serão zerados quando começar a semifinal.

Neste ano, a semifinal será disputada num cruzamento olímpico: o quarto encara o primeiro colocado, o segundo joga contra o terceiro, em jogos de mata-mata. Quem passar das semifinais, confirma vaga nas finais, também em partidas de mata-mata.

