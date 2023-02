Por telefone e online

Emlur recebe mais de 11,7 mil pedidos de realização de serviços nos canais de atendimento

25/02/2023 | 08:00 | 44

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) recebeu 11.726 pedidos de realização de serviços pela população, no ano de 2022, por telefone e online. A quantidade supera em 12,97% as 10.380 demandas registradas pelos canais de atendimento da Autarquia, no ano anterior.

A população pode solicitar a realização dos serviços da Emlur por meio dos telefones 3218 7644, 3214 7660 e 3214 7659. O contato também pode ser feito pelo programa Prefeitura Conectada, acessando o link https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10

Segundo o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a atividade de limpeza urbana é muito dinâmica, com o surgimento de demandas de maneira ininterrupta. “A população é nossa parceira, apontando as necessidades de execução dos serviços. Nosso objetivo é seguir contribuindo com a limpeza da cidade e qualidade de vida das pessoas”.

O serviço mais solicitado no ano passado foi o de vistoria de podas (3.006 pedidos). Houve 1.571 demandas para coleta de resíduos de poda de árvores. Com relação aos entulhos, a Emlur registrou 1.159 pedidos de coleta e 707 de vistoria. A execução dos serviços ocorre de segunda a sábado, contemplando todos os bairros da Capital.

Um dos principais entraves aos serviços de limpeza urbana é o descarte irregular de resíduos, sobretudo, nas vias e em terrenos. Os pedidos de fiscalização a essa prática ilícita somaram 1.223 demandas. A multa para quem for flagrado praticando o ato é de até 400 Unidades Fiscais de Referência (Ufir).

Metralha – A população apresentou 986 solicitações de vistoria de metralha da construção civil. O responsável pelas obras de construção civil, sejam reformas ou edificações, deve dar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, A Emlur fiscaliza se há irregularidades na coleta, transporte, tratamento e destinação dos materiais.

O Cata-Treco também é um dos serviços mais demandados, com 908 solicitações. O programa coleta móveis, eletrodomésticos e materiais recicláveis de médio porte, na casa das pessoas, gratuitamente. O serviço evita o descarte inadequado de resíduos sólidos nas vias públicas, terrenos abandonados ou nas encostas de rios.

Entre outros pedidos registrados nos canais de atendimentos da Emlur, ainda destacam-se 820 demandas pelo serviço de capinação e 313 para coleta dos resíduos da capinação.