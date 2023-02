Nacional de Patos 2 x 1 CSP: assista aos melhores momentos do jogo

Compartilhe















As equipes criaram boas chances, deram trabalho aos goleiros e marcaram três gols na noite desta quinta-feira no Estádio José Cavalcanti. Melhor para o Nacional de Patos, que venceu mais uma, entrou no G-4 do estadual e deu mais um passo rumo para a classificação.

CONFIRA ABAIXO OS MELHORES MOMENTOS DO DUELO

Campeonato paraibano

CSP

destaques

Nacional de patos

Pedro Alves

Jornalista formado pela UFPB. Repórter de Esportes da Rede Paraíba de Comunicação.

