Mais de 1,5 milhão de beneficiários serão excluídos do Bolsa Família

Compartilhe















Mais de 1,5 milhão de beneficiários irregulares do Bolsa Família serão excluídos do programa social em março, segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias. A retirada dos beneficiários irregulares deve permitir que o governo comece a pagar em março o adicional de R$ 150 do Bolsa Família para famílias com até 6 anos.

Os excluídos do programa são beneficiários que possuem renda acima do limite legal ou cadastros unipessoais. Segundo o ministro, do total de 1,5 milhão de pessoas, cerca de 400 mil cadastros são de famílias formadas por apenas um membro.

O ministro também anunciou que 700 mil famílias serão incluídas em março no Bolsa Família. Segundo Dias, essas pessoas cumprem os requisitos, mas não conseguiam ser alcançadas, o que exigiu a realização de uma busca ativa dos participantes.

“Com a busca ativa e a rede do Sistema Único de Assistência Social, que é muito preparada e muito competente, nós temos condições agora de trazer também para o recebimento quem tem o direito e estava na fila, estava fora”, destacou o ministro em nota enviada pela pasta.

Ministério recebe milhares de pedidos de exclusão voluntária

Segundo Wellington Dias, até a manhã de hoje, 2.265 pessoas com cadastro unipessoal entraram com pedido voluntário para serem retiradas do programa. Os pedidos podem ser realizados no aplicativo do Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal.

Veja também Bolsa Família é pago a beneficiários com NIS final 7 nesta quinta (23)

Até o fim deste ano, o cadastro de 5 milhões de famílias que se declararam unipessoais devem ser revisados. De março a dezembro, as pessoas serão convocadas para revisão, sem necessidade de irem às unidades de atendimento da assistência social. O governo também deve anunciar uma campanha com objetivo de explicar para a população as regras e os critérios de acesso aos programas e às políticas sociais.

*Com informações da Agência Brasil

Auxílio Brasil

bolsa família

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Economia

Caixa anuncia suspensão definitiva de empréstimo do Auxílio Brasil

Os contratos já firmados, contudo, não passarão por mudanças. As prestações serão descontadas de modo automático no pagamento do benefício.

Economia

Bolsa Família é pago a beneficiários com NIS final 8 nesta sexta (24)

Pagamentos do mês de fevereiro podem ser feitos até o dia 28 para beneficiário do Bolsa Família.

Economia

Braiscompany: advogados orientam que funcionários procurem assistência jurídica

Em documento enviado aos colaboradores da Braiscompany, é informado que empresa não tem diretores aptos para a respostas administrativas.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter