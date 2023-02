Mais proteção

João Pessoa garante prevenção com vacinação nos serviços de saúde e em sete postos móveis

22/02/2023 | 17:00 | 48

Dando continuidade as ações preventivas na Capital pessoense, a Rede Municipal de Saúde segue ofertando a vacinação em diversos serviços distribuídos pela cidade. A vacina está disponível para crianças a partir de seis meses de idade e, para os idosos acima de 75 anos, a vacinação foi ampliada com a Pfizer bivalente.

Além das Unidades de Saúde da Família, as vacinas são ofertadas nas Policlínicas Municipais, no Centro de Imunização e nos pontos móveis serão ofertadas vacinas no Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Lyceu, Espaço Cultural, Santuário Mãe Rainha e nos Shoppins: Liv Mall, Mangabeira e Tambiá.

“Para manter os níveis de proteção contra a covid-19 é importante que as pessoas completem os ciclos de vacinação disponíveis, de acordo com cada faixa etária. Os reforços fortalecem a proteção contra o vírus e as variantes existentes. Com o ciclo vacinal completo e nos prazos recomendados, as pessoas estarão com um maior nível de proteção”, destacou Fernando Vigolino, chefe da Seção de Imunização.

Contra Covid-19 – As crianças a partir de seis meses de idade, que iniciaram o esquema vacinal nos dias 14 de novembro (com comorbidade) e 1º de janeiro (sem comorbidades), os grupos mais recentes devem ser levadas a um dos serviços para tomar a segunda dose com 28 dias ou a terceira dose com 60 dias, com imunizantes Pfizer-BioNTech baby.

Bivalente – O imunizante bivalente deve ser usado somente para dose de reforço, para quem já iniciou o esquema vacinal com pelo menos duas doses das vacinas monovalente que previnem contra Covid-19, com intervalo de 4 meses (120 dias) da última dose de reforço ou última dose do esquema primário (básico) com as vacinas Coronavac, Pfizer, AstraZeneca ou Jansen.

A vacina bivalente oferece proteção contra a variante original do vírus causador da Covid-19 e contra as cepas que surgiram posteriormente, incluindo a Ômicron, variante BA.4 e BA.5 de preocupação no momento.

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas simultaneamente com os imunizantes do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Vacinação domiciliar – Para os idosos 95+ acamados, restritos aos leitos assistidos pela Atenção Básica ou do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), da Prefeitura Municipal de João Pessoa, os podem realizar o agendamento pelo Disque Vacina pelo (83) 9.8645-7727.

Documentação necessária – No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento oficial e cartão de vacina que comprove outras doses dos imunizantes que previne contra Covid-19 e Cartão do SUS.

Locais de vacinação nesta quinta-feira (23):

Crianças a partir dos seis meses a 2 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h – Apenas acesso pedestre

Crianças a partir dos 3 e 4 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

3ª dose: Pfizer-BioNTech baby (120 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h – Apenas acesso pedestre

Crianças a partir dos 5 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose: Cornovac ou Pfizer pediátrica

2ª dose: Coronavac (28 dias) ou Pfizer pediátrica (56 dias)

3ª dose: Pfizer pediátrica (120 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h – Apenas acesso pedestre

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Astrazeneca (60 dias) e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Mangabeira Shopping (pedestres e drive-thru) – 13h às 22h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

Idosos acima 75 anos (sem agendamento)

1ª dose: Dose única – Imunizante Pfizer bivalente

– Instituto Federal da Paraíba (IFPB) – Jaguaribe – 8h às 16h – pedestre

– Santuário Mãe Rainha – Aeroluclube – 8h às 16h – drive e pedestre

– Escola Lyceu Paraibano – Centro – 8h às 16h – Pedestres

– Fundação Espaço Cultural – Tambauzinho – 8h às 16h – drive e pedestre

– Shopping Liv Mall – 13h às 20h

– Shopping Tambiá – 13h às 20h

No Mangabeira Shopping – 16h às 22h – drive e pedestre

Todas as vacinas do calendário de rotina e contra Covid-19.

Com a bivalente APENAS para idosos 75+

Vacinação Domiciliar

– Idosos acima de 75 anos, com comorbidades e restritos ao leito –

acamados.

Agendamento pelos números: pelo (83) 9.8645-7727

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção das USFs: Ilha do Bispo, Alto do Céu II, Mandacaru VIII, Jardim Planalto, Rosa de Fátima, Cruz das Armas IV, Jardim Saúde e Vieira Diniz.