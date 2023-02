Com enredo sobre João Pessoa, Dragões da Real fica em 5° lugar e participa do desfile das campeãs em SP – Jornal da Paraíba

Compartilhe















A escola de samba Dragões da Real ficou em 5° lugar na classificação do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, com um enredo sobre João Pessoa. O resultado foi divulgado na apuração das notas na tarde desta terça-feira (21), no Sambódromo do Anhembi. A escola deve participar do desfile de campeãs no próximo sábado (25).

OPINIÃO: Samba-enredo da Dragões é muito bom e Cícero conseguiu dar a visibilidade que queria a João Pessoa

A Dragões da Real se apresentou na manhã do último domingo (20), sendo a sétima e última do segundo dia de apresentações.

Com o samba-enredo “Paraiso Paraibano — João Pessoa, a Porta do Sol das Américas”, a escola conquistou a nota máxima na maioria dos quesitos (harmonia, bateria, samba-enredo, comissão de frente, mestre-sala e porta bandeira). Porém a alegoria, evolução, enredo, e fantasia prejudicaram seu desempenho, retirando 1 décimo de cada.

A vencedora do Grupo Especial do carnaval de São Paulo foi a escola Mocidade Alegre, com um enredo sobre o primeiro samurai negro.

A disputa entre as 14 escolas foi acirrada e a vencedora leva o título pra casa por apenas 1 décimo. Em segundo lugar ficou a Mancha Verde.

Enredo

A Dragões da Real homenageou as manifestações culturais da capital paraibana, como o carnaval e seus blocos e a festa de São João. A fé da população também foi representada, e o último carro reproduziu a conservação ambiental da cidade.

Nas cores, o amarelo do sol foi usado para representar a capital e tons de verdes buscaram representar a flora da cidade.

A prefeitura de João Pessoa patrocinou a Dragões com R$ 1 milhão. Foto: Divulgação/Prefeitura de João PessoaVeja também Macaco Guariba chama atenção de moradores em Sapé; espécie é ameaçada de extinção

O carro abre-alas da escola, coberto de dragões, representava a viagem do símbolo da agremiação até João Pessoa, local onde o sol nasce primeiro nas Américas.

Pelo menos 2,3 mil integrantes desfilaram junto à escola, divididos em 22 alas e quatro alegorias. Durante o desfile as chuvas voltaram a cair no Anhembi, o que não prejudicou o desempenho da escola no sambódromo.

carnaval

destaques

Dragões da Real

sao paulo

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Cultura

Carnaval Tradição 2023 anuncia vencedores em João Pessoa

Este ano, quatro escolas desfilaram na Avenida Duarte da Silveira, na capital paraibana.

Cultura

Dragões da Real encerra desfiles do carnaval de São Paulo com homenagens a João Pessoa

Escola foi a sétima e última do segundo dia de apresentações.

Cultura

Ala Ursa: Tradição de João Pessoa é feita, principalmente, na periferia

Carnaval Tradição é tema do Paraíba Comunidade que vai ao ar neste domingo (19) nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter