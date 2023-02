Carnaval 2023: Juliette faz estreia no Galo da Madrugada, em Recife – Jornal da Paraíba

Compartilhe















A cantora paraibana Juliette fez a sua estreia oficial no Galo da Madrugada, na manhã deste sábado de Carnaval (18). Acompanhada de e Pabllo Vittar, Chico Cesar, Otto e Luíza Possi ela arrastou multidões pelo no Centro de Recife.

LEIA TAMBÉM: Juliette vai cantar no Carnaval de Salvador

Com seu conterrâneo Chico César, Juliette cantou “Morena Tropicana”, de Alceu Valença, e o clássico sucesso do cantor paraibano em parceria com Dominguinhos, “Deus me Proteja”.

Em entrevista para a Rede Globo, ela lembrou que na última edição do Carnaval estava acompanhando o Galo da Madrugada: “Eu estou arrepiada desde que eu cheguei. Vocês não imaginam a honra que é estar aqui. No último ano do Carnaval, eu estava lá nas ladeiras. Hoje estou aqui ao lado de um mestre como Chico!”, pontuou.

Veja também Mais de 29 mil passageiros devem passar pela rodoviária de João Pessoa no Carnaval Juliette com Pablo Vittar e Gaby Amarantos, no Galo da Madrugada, em Rcife. (Foto: Felipe Souto Maior/AgNews).

O percurso do Galo começou por volta das 9h e ao todo 30 trios devem desfilar pelo percurso.

“Muito obrigada, Pernambuco! Isso aqui é a coisa mais linda, eu estou radiante e muito grata!”, disse Juliette.

A paraibana ainda vai fazer a festa de Salvador, na terça-feira (21). O show vai acontecer no circuito Barra-Ondina, a partir das 16h no Bloco do Chá da Alice.

Juliette estreou no Carnaval no último domingo (2), em São Paulo. Ela dividiu o palco com Mari Antunes, vocalista do Babado Novo, com quem deve repetir a parceria em Salvador. A cantora deve fazer mais uma participação no carnaval paulista na próxima segunda-feira (20) no Bloco Forrozin.

Redação Jornal da Paraíba

