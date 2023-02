ONDE ASSISTIR Real Madrid x Elche AO VIVO, escalações e palpites Espanhol LA LIGA, HOJE (15/02)

A partida entre Real Madrid x Elche acontece HOJE (15/02), às 17 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga. O mandante desta partida será o Real que buscar os três pontos em seus domínios.

17:00 Real Madrid x Elche Rodada 21 AO VIVO AQUI

Prováveis escalações

Real Madrid Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Rodrygo

Elche Badia; Gonzalez, Roco, Magallan; Carmona, Guti, Gumbau, Clerc; Ponce, Boye, Fidel

AO VIVO: PRÉ-JOGO E NARRAÇÃO

Aliás, a La Liga TEM CARACTERÍSTICA PADRÃO, já que os campeonatos europeus sempre tem metade da temporada em um ano e o final da temporada no ano seguinte. VOCÊ PODE CONFERIR A classificação da La Liga.

Assim, a partida válida pela La Liga não terá transmissão na TV Aberta este ano. Os campeonatos InglÊs, Alemão e Espanhol, que vêm sendo transmitidos por ESPN e Fox Sports, devem continuar nas mesmas emissoras – o contrato desses certames é válido ainda por mais uma temporada. Entretanto a Disney RENOVOU o contrato e o campeonato Espanhol será transmitido novamente para o Brasil. O Brasil é atualmente o segundo país com o segundo maior número de jogadores no campeonato. Então, os canais ESPN, FOX e a partir de 31/08, também a STARZ, ou STAR+ transmitirão os jogos desta temporada.

Assim, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

Real Madrid x Elche: ONDE ASSISTIR AO VIVO La Liga (Campeonato Espanhol), PALPITES

Assim, a transmissão poderá ocorrer pelos aplicativos e sites das duas empresas de streaming. A Fox, apesar de anunciar o término das operações no Brasil, ainda continua com os serviços online. Assistir a transmissão poderá ocorrer na FOX SPORTS ou na ESPN , ALÉM DO NOVO SERVIÇO DE STREAMING DA DISNEY: O STARZ OU STAR+. Cabe lembrar que para assistir, é necessário ser assinante e ter uma senha de acesso.

PALPITES, PROGNÓSTICOS E FICHA TÉCNICA

PALPITES 17:00 Real Madrid 3 x 0 Elche Rodada 21DATAHOJE (13/02)TransmissãoESPN: SIMFOX SPORTS: NÃOSTAR+: sim

CLASSIFICAÇÃO DA LA LIGA ATUALIZADA

A La Liga Santander de 2022–2023

Mas, o Campeonato Espanhol neste ano envolve 20 clubes que fazem jogos de ida e de volta EM FORMATO DE PONTOS CORRIDOS. Assim como no Brasileirão, o clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão. Contudo, cabe lembrar que o último campeão foi o Atlético de Madrid que superou seu principal rival, o Real Madrid e do Barcelona. Além do primeiro colocado na competição, o 2º, 3º e 4º colocados terão vagas na UEFA Champions League. Já o 5º colocado terá vaga na UEFA Europa League, enquanto o 6º colocado disputará a preliminar. São rebaixadas três equipes.

Assim, o Real Madrid continua sendo o maior campeão da Espanha com 34 títulos, contra 27 do Barcelona e 11 do Atlético de Madrid. Mas, como todos os campeonatos pelo mundo, o Espanhol.

Campeonato Espanhol de 22/23 começa esvaziado e em meio a brigas

Falta pouco para os clubes espanhóis brilharem nos gramados da La Liga! O Campeonato Espanhol começa apenas no dia 12 de agosto, em uma sexta-feira. Osasuna e Sevilla realizam o primeiro embate da temporada 2022/2023.

O Real Madrid é o atual campeão do torneio, manteve a base da última temporada e chega como favorito na nova edição da La Liga. No entanto, os merengues devem encontrar uma concorrência mais pesada do Barcelona após as contratações de Raphinha e Lewandowski.

A disputa por uma vaga na Champions League também pode agitar o Campeonato Espanhol. Atlético de Madrid e Sevilla entram como as 3ª e 4ª forças do país, embora o Betis, com a presença de Luiz Henrique, possa competir por uma vaga no principal torneio do velho continente.

TIMES QUE DISPUTARÃO O CAMPEONATO

Osasuna Sevilla Celta de Vigo Espanyol ​Valladolid Villarreal Barcelona Rayo Vallecano ​Cádiz Real Sociedad Valencia Girona Almeria Real Madrid Athletic Bilbao Mallorca Getafe Atlético de Madrid Betis Elche

