Veja onde se vacinar contra a Covid-19 em João Pessoa nesta segunda-feira (13)

João Pessoa segue com a campanha de vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (13). Também serão ofertadas todas as vacinas do calendário de rotina em diversas salas de vacina da rede municipal. As vacinas estão disponíveis nas Policlínicas Municipais, Centro Municipal de Imunização e Unidades de Saúde da Família, no horário de funcionamento dos serviços. Já no ponto fixo instalado no Mangabeira Shopping, o horário é das 13h às 22h.

A imunização é para todos os públicos a partir de seis meses de idade, das 8h às 16h.

As crianças a partir de seis meses de idade, que iniciaram o esquema vacinal contra a Covid-19 nos dias 14 de novembro (com comorbidade) e 1º de janeiro (sem comorbidades), devem ser levadas para tomar a segunda dose com 28 dias ou a terceira dose com 60 dias com o imunizante Pfizer-BioNTech baby.

Para as crianças a partir dos 3 anos de idade, a terceira dose, que é a dose de reforço, é recomendada para quem iniciou o esquema primário (básico) completo, ou seja, D1 e D2 com a vacina Coronavac, e poderão ir aos serviços de saúde fazer o reforço com o imunizante Pfizer Baby.

As crianças de 5 a 11 anos devem receber uma dose de reforço quatro meses após a segunda dose. A vacina aplicada nesta faixa etária é a Pfizer pediátrica. Para os demais grupos, a campanha segue normalmente, com a aplicação da 1ª e 2ª doses e, ainda, a oferta das duas doses de reforço que são a 3ª e 4ª doses, ofertadas de acordo com a programação vacinal e com a faixa etária divulgada pela Prefeitura de João Pessoa.

O Disque Vacina funciona de segunda a sexta-feira, pelos números (83) 98600-4815 e 3212-3371 e continuará atendendo para realização de agendamentos apenas de crianças com comorbidades e acamadas, restritas aos leitos.

Documentação para crianças

No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento oficial ou certidão de nascimento da criança e cartão SUS.

Locais para vacinação em João Pessoa segunda-feira (13):

Crianças a partir dos seis meses a 2 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

Mangabeira Shopping – 13h às 22h

Crianças de 3 e 4 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

3ª dose: Pfizer-BioNTech baby (120 dias)

Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

Mangabeira Shopping – 13h às 22h

Crianças a partir dos 5 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer pediátrica

2ª dose: Pfizer pediátrica (56 dias)

3ª dose: Pfizer pediátrica (120 dias)

Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

Mangabeira Shopping – 13h às 22h

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Astrazeneca (60 dias) e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

Mangabeira Shopping (pedestres e drive-thru) – 13h às 22h

Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

Vacinação Domiciliar

Exclusivamente para crianças com comorbidades e restritas ao leito – acamadas

Agendamento pelos números: (83) 98600-4815 ou 3212-3371

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção das USFs: Ilha do Bispo, Alto do Céu II, Mandacaru VIII, Jardim Planalto, Rosa de Fátima, Cruz das Armas IV, Jardim Saúde e Vieira Diniz.

