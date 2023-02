Viagens de trens na Grande João Pessoa são alteradas após acidente

Compartilhe















As viagens de trens na Grande João Pessoa serão alteradas nesta sexta-feira (10), após um acidente na tarde desta quinta-feira (9), no bairro Ilha do Bispo. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o trecho onde ocorreu a colisão estará com funcionamento suspenso.

Com isso, nesta sexta-feira (10), só estarão funcionando as viagens entre João Pessoa e Cabedelo. Ainda não há informações sobre quando o trecho onde aconteceu a colisão será liberado.

Um acidente entre dois trens deixou dezenas de feridos, no final da tarde desta quinta-feira (9), em João Pessoa. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Saúde, 21 pessoas foram encaminhadas para o hospital. O quadro clínico de todas as vítimas é estável.

Veja também Acidente entre dois trens deixa dezenas de feridos em João Pessoa

Um dos trens estava saindo do bairro Ilha do Bispo e o outro seguia no sentido Bayeux-João Pessoa. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) de João Pessoa informou que ainda não é possível definir se o acidente foi causado por falha técnica ou humana. Uma comissão de técnicos irá fazer uma avaliação e apresentar um laudo em até 30 dias.

