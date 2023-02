ONDE ASSISTIR Flamengo x Real Brasília AO VIVO COM IMAGENS Supercopa do Brasil Feminina HOJE (08/02), PALPITES – BOLA ROLANDO

O jogo entre Flamengo x Real Brasília acontece HOJE (08/02) às 21:30 hs. O mandante da partida é Flamengo que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Supercopa do Brasil Feminina CUJA classificação veio do BRASILEIRO FEMININO A1 2022. A maioria dos jogos do Feminino será transmitida aqui no MRNews em parceira com a CBF e Eleven.

ASSISTA AO VIVO /narração – AO VIVO AQUI

A CBF detém os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro Feminino e, neste ano, a CBF TV vai transmitir praticamente TODOS os jogos da competição. A Band e o Twitter ( @cbf_futebol) detém os direitos comerciais de transmissão e a prioridade de escolha das partidas. Os demais jogos da rodada terão transmissão exclusiva no site da CBF .

A Globo fechou acordo com a CBF para transmitir as principais competições de futebol feminino do Brasil nos próximos anos. O contrato prevê a exibição do Brasileirão feminino, da Supercopa feminina e dos amistosos da seleção comandada por Pia Sundhage na preparação para a Copa do Mundo de 2023.

O acordo assinado estabelece que a TV Globo e o sportv vão transmitir o Brasileirão feminino até 2024. Em 2022, o sportv exibirá até 40 jogos da competição por ano. A partir de 2023, a TV Globo também mostrará o melhor da fase decisiva do torneio.

A GLOBO E OS CANAIS DO GRUPO transmitem, via de regra. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Entretanto, confira jogos de hoje, e os jogos de amanhã na TV.

PALPITES DOS JOGOS DE HOJE

21:30 Flamengo 2 x 0 Real Brasília Semifinal

Onde assistir Flamengo x Real Brasília pela Supercopa do Brasil Feminina HOJE (08/02)

Todos os jogos dos grandes do Brasil (no feminino) serão transmitidos pelos canais anteriormente informados, em especial a CBF TV. Este é serviço gratuito da empresa.

Esta partida em especial, terá transmissão:

Primeira fase 04/02

Grupo A 18h45: Internacional x Athletico (Beira-Rio) Onde assistir: SporTV

Grupo C 21h: Real Brasília-DF x Avaí/Kindermann Onde assistir: TV Globo/ SporTV

05/12

Grupo B 10h30: Corinthians x Atlético-MG (Estádio Distrital do Inamar) Onde assistir: TV Globo/ SporTV

Grupo D 10h30: Flamengo x Ceará (Luso-Brasileiro) Onde assistir: SporTV

Segunda Fase Semifinal Vencedor do Grupo A x Vencedor do Grupo B Vencedor do Grupo C x Vencedor do Grupo D

Supercopa do Brasil Feminina

O Campeonato Brasileiro Feminino É CLASSIFICATÓRIO PARA ESTA COMPETIÇÃO. A Supercopa do Brasil de Futebol Feminino, conhecida simplesmente como Supercopa Feminina, é uma competição nacional de futebol feminino do Brasil. É jogada em moldes similares a Supercopa da Espanha Feminina, entre outras, sempre no formato de “mata-mata”, onde o clube derrotado é eliminado da competição.

A disputa da Supercopa de Futebol Feminino se dá no sistema “mata-mata”, no qual dois times se enfrentam, em jogo único, e o vencendor avança para à próxima fase, até o jogo decisivo, a Final da Supercopa. O torneio conta com a presença de oito clubes e é dividido em três fases: quartas de final, semifinal e final. Caso haja empate no tempo regulamentar, haverá disputa por pênaltis para definir o campeão da partida.

NOTA LEGAL: O MRNews não transmite de forma ilegal nenhum tipo de conteúdo, se limita apenas a indicar onde serão transmitidas as partidas dos diversos campeonatos nacionais e pelo mundo. Quando há transmissão aberta pela internet, o site incorpora o conteúdo, de forma legal. Quando não há transmissão legal aberta, o site se limita a indicar onde haverá a transmissão. O MRNews não recomenda o uso de plataformas piratas, ilegais ou de quaisquer outras formas não oficiais.

