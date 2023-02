Após deixarem Companhia das Docas, Gilmara e Radomécio ganham novos postos no governo

Compartilhe















A ex-presidente e o ex-vice-presidente da Companhia Docas da Paraíba (Porto de Cabedelo), respectivamente, Gilmara Temoteo e Radomécio Leite, receberam nova missão na equipe de auxiliares do governador João Azevêdo (PSB). Os atos foram publicados no Diário Oficial do Estado deste sábado (4).

Gilmara Temoteo passa a ocupar o cargo de provimento em comissão de consultor técnico, vinculado ao Gabinete do Governador. Mesmo nomeada, ela participará da transição de gestão para o novo comandante da Docas da Paraíba, o ex-deputado Ricardo Barbosa (PSB).

Já Radomécio Leite foi nomeado para o cargo de Secretário Executivo do Desenvolvimento Sustentável da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Com vasta atuação no setores Industrial e de Energia, ele é ligado ao grupo do deputado federal Wilson Santiago (Republicanos).

Perfil dos nomeados

Formada em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, Gilmara Temoteo exerce a advocacia desde 2008,com atuação nas áreas Trabalhista e Cível. Formação contempla graduação em Computação, MBA em Logística & Supply Chain pela Fundação Getúlio Vargas , além de docência no curso de Bacharelado em Direito.

Natural de São José de Caiana, Radomécio Leite é bacharel em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, Administração de Empresas pela Faculdade Paraibana e Técnico em Eletrotécnica pelo Instituto Federal da Paraíba.

