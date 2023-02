Compartilhe















Doze praias estão impróprias para banho em alguns trechos no Litoral da Paraíba, conforme relatório de balneabilidade divulgado pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema). De acordo com o relatório, são nove trechos localizados em João Pessoa e um em Pitimbu.

Os outros pontos monitorados, situados em Mataraca, Baía da Traição, Rio Tinto, Lucena, Cabedelo, João Pessoa, Pitimbu e Conde, tiveram a qualidade das águas classificada como própria.

A análise da balneabilidade da água foi realizada entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro e é válida até o dia 10 de fevereiro, data da nova divulgação de relatório. As demais praias monitoradas continuamente pela Sudema estão liberadas para o banho.

Praias impróprias para banho no Litoral da Paraíba

João Pessoa

Praia do Bessa I, em frente a desembocadura do Maceió do Bessa

Praia do Manaíra, trecho em frente N° 1461 da Av. João Maurício

Praia do Manaíra, trecho em frente ao N° 315 da Av. João Maurício

Praia do Manaíra, trecho em frente ao final da Av. Ruy Carneiro

Praia do Cabo Branco, trecho em frente a rotatória do Cabo Branco

Farol do Cabo Branco, trecho em frente a galeria de águas pluviais

Jacarapé, trecho em frente a desembocadura do Rio Cuiá

Praia do Sol, trecho em frente a desembocadura do Riacho Camurupim

Praia do Arraial, trecho em frente a desembocadura do Rio Cuiá

Pitimbu

Praia de Maceió, em frente à desembocadura do riacho Engenho Velho.

O que é balneabilidade de praias?

De acordo com a Sudema, a balneabilidade é a qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário, que são atividades de contato direto e prolongado com a água (banho, natação, mergulho, pesca, etc), onde existe a possibilidade de ingestão. Para sua avaliação é necessário o estabelecimento de critérios objetivos, que devem se basear em indicadores a serem monitorados e seus valores confrontados com padrões pré-estabelecidos, para que se possa identificar se determinado local é favorável ou não.

Os corpos d’água contaminados por esgoto doméstico, por exemplo, podem expor os banhistas a bactérias, vírus e protozoários. Crianças e idosos, ou pessoas com baixa resistência, são as mais suscetíveis a desenvolver doenças ou infecções após terem nadado em águas contaminadas. As doenças relacionadas ao banho, em geral, não são graves, mas podem apresentar uma grande variedade de formas, sendo os sintomas mais comuns enjoo, vômitos, dores de estômago, diarreia, dor de cabeça e febre. Outras doenças menos graves incluem infecções de olhos, ouvidos, nariz e garganta. Em locais muito contaminados os banhistas podem estar expostos a doenças mais graves, como disenteria, hepatite A, cólera e febre tifoide.

