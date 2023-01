Neste final de semana

Janeiro Arretado tem programação teatral, circense e contações de histórias na Bica e Lagoa

27/01/2023 | 14:30 | 18

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Fundação Cultural (Funjope), promove neste sábado (28) e domingo (29), mais uma edição do projeto ‘Janeiro Arretado’. A programação deste sábado é o ‘Vem Bicar Comigo’ e começa às 14h, no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica). Já no domingo, as atividades serão no Parque Solon de Lucena (Lagoa). A programação começa às 16h30.

Durante este mês de janeiro, a Prefeitura de João Pessoa também está desenvolvendo o projeto ‘Vem Bicar Comigo’ dentro do ‘Janeiro Arretado’ e busca, por meio da literatura, do teatro e das brincadeiras infantis, contribuir com a educação dos pequenos e com o estímulo ao gosto pela arte e pela cultura. O ‘Vem Bicar Comigo’ é desenvolvido em parceria com a direção do Parque Arruda Câmara, através da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), e do Grupo Teatral Arretado Produções.

“Há dois anos que a gente faz esse projeto ‘Vem Bicar Comigo’ como uma estratégia de integrar o lado recreativo da diversão, do entretenimento com a formação de plateia, do teatro e literatura. A gente tem trabalhado em parceira com a Secretaria de Meio Ambiente dando esse sentido. Os nossos atores e atrizes em contato direto com o público infantil têm a capacidade de ajudar no processo educativo e pedagógico por meio da arte e da cultura”, disse o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Programação – Neste sábado, a partir das 14h tem apresentação de bonecos e personagens circenses. Em seguida, às 15h, tem contação de histórias com Dayane Bezerra. Já às 15h30, o público confere as performances circenses com o Montagem Circus. Fechando a programação, o Grupo Teatral Arretado Produções Artísticas apresenta a peça ‘O menor circo do mundo’, às 16h.

“É sempre um prazer receber na Bica as atrações que a Funjope organiza, pois são atividades lúdicas que sempre atraem a atenção, não apenas das crianças, mas de toda a família, fazendo com que o visitante encontre aqui o espaço ideal para o seu lazer nas férias”, destacou o diretor do Parque, Rodrigo Fagundes.

No domingo, a programação será no Parque Solon de Lucena (Lagoa), a programação começa às 16h30, com a Baladinha do Pipi, com o palhaço Pipi. Às 17h, tem apresentação teatral com a Cia Saltimbancos com a peça “A revolta dos bichos”. Por fim, às 17h30, a Orquestra de Frevo embala o clima carnavalesco.