Thais Fersoza, esposa de Teló revela mistério de nunca sair com funcionária: ‘babás não’

A atriz e apresentadora de um canal no YouTube, Thais Fersoza, é mãe de Melinda e Teodoro, frutos de seu casamento com o cantor sertanejo Michel Teló. A morena sempre recebe perguntas do seu dia a dia e como é a vida com os filhos, mas nesse domingo ela resolveu esclarecer algumas dúvidas mais polêmicas de seus fãs.

O que muitos de seus seguidores sempre lhe perguntam, segundo ela, é sobre a babá que cuida de seus pequenos. Então ela esclareceu detalhadamente o que eles queriam saber e conta tudo sobre isso.

“Não saio com babá… Na verdade a gente tem uma pessoa aqui em casa, uma funcionária que já cuidava da casa antes, trabalhava com a gente desde 2012. Sempre foi uma pessoa muito querida por nós e já cuidava da gente antes com muito carinho. Ela cozinha muito bem”, disse Thais.

Ela fala também que a funcionária cuida muito bem da casa e que quando se descobriu gestante, até pensou que seria ela quem cuidaria de seus filhos, pois é uma pessoa de extrema confiança e está com ela há muitos anos.

Ainda esclarecendo sobre isso do porquê ela nunca saiu com ninguém cuidado de seus filhos, ela revelou que não tem uma babá que tenha a função exclusiva de olhar suas crianças. Assista ao vídeo completo.

Thaís reforça que sua ajudante lhe auxilia muito durante o dia a dia, pois seus pais e sogros não moram em São Paulo. Então, no lugar de contratarem uma babá, decidiram ficar com ela, que já está com eles há anos e, por isso, eles nunca saem juntos, pois o seu anjo pessoal fica em casa. Ela finaliza o vídeo, dizendo que espera ter esclarecido todas as dúvidas.

ANA MARIA E NOVO AMOR

Pelo Instagram, apresentadora mostrou registros de uma viagem em família e repercutiu.

Curtindo Férias do Mais Você, Ana Maria Braga deixou o Brasil e foi aproveitar os dias de folga na África do Sul. Pelo Instagram, a apresentadora surgiu em registros do passeio em família e exibiu a primeira foto na companhia do namorado global. Discreta no relacionamento, a famosa causou surpresa em fãs que ainda não tinham conhecimento do relacionamento.

Na legenda das fotos, Ana Maria elogiou o local ao posar com familiares e o namorado Fábio Arruda. Os dois, que já se relacionam há algum tempo, teriam se conhecido no começo de 2022 durante uma partida de futebol no estádio do Allianz Parque, em São Paulo. Mesmo com certo tempo de relacionamento, só no último final de semana a apresentadora decidiu aparecer publicamente com o amado.

O namorado de Ana maria Braga

Fábio Arruda tem ofício de jornalista e é fã de futebol. Em sua profissão, o namorado de Ana Maria Braga já cobriu eventos esportivos e também trabalhou como editor de imagens. Atualmente Fábio Arruda trabalha na Globo nos bastidores do Mais Você, junto à namorada famosa. Discreto, ele ainda não se posicionou sobre o relacionamento.

Em contrapartida, Ana Maria Braga resolveu colocar fim às especulações e assumiu o novo namorado diante dos fãs na internet. Ao posar com o jornalista, a apresentadora surpreendeu seguidores, que comentaram a publicação da famosa.

Fãs reagem a namoro de Ana Maria Braga Ao passarem pelo perfil de Ana Maria Braga no Instagram, internautas puderam conhecer oficialmente o namorado da apresentadora. Apesar das imagens lindas da África do Sul, o que chamou a atenção dos fãs foi o fato de a famosa estar acompanhada por Fábio Arruda. “Não sabia que estava namorando”, escreveu uma internauta. “Casal lindo”, comentou outra fã da artista da Globo.

