ONDE ASSISTIR Nottingham Forest x Manchester United AO VIVO Copa da LIGA INGLESA, CARABAO Cup, HOJE (25/01), PALPITES E ESCALAÇÕES

A Copa da LIGA INGLESA, CARABAO Cup, chega a fase importante. O jogo entre Nottingham Forest x Manchester United, pela Copa da liga inglesa, acontece HOJE (25/01) às 17 hs. O mandante desta partida será o Nottingham , que buscar os três pontos em seus domínios.

17:00 Nottingham Forest x Manchester United Semifinal AO VIVO AQUI

A partida válida pela Copa da LIGA INGLESA não terá transmissão na TV Aberta, mas terá por TV fechada, streaming. É que o Grupo Disney, possui o direito de transmissão, segundo eles, com exclusividade, e transmitirão a partida. Grupo Disney engloba Starplus, ESPN e FOX

Confira todos os jogos de hoje, e os jogos de amanhã na TV.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Nottingham Forest Hennessey; Aurier, Worrall, Boly, Lodi; Mangala, Danilo, Freuler; Scarpa; Johnson, Gibbs-White

Manchester United De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Malacia; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst

Onde assistir o Nottingham Forest x Manchester United pela Copa da LIGA INGLESA ao vivo, grátis e online HOJE (25/01) às 17 hs

Star+ E ESPN: Plataforma de streaming, voltada ao público adulto, do grupo Disney.

Quem vai transmitir esta partida em especial? Starplus /Espn

Para os fãs de Firmino, Salah, Jesus, BRUNO GUIMARÃES, Mané, poderão assistir a partida pela Copa da Inglaterra, a quarta competição mais apaixonante do futebol Inglês, pela DAZN.

Aliás, o Liverpool é o grande favorito no campeonato e começa a competição confirmando o favoritismo. O time de Firmino, Salah e Mané, entretanto, pode não dar muito foco, dada a baixa relevância da copa. O City é outro que corre atrás do título.

A CARABAO CUP, ou Copa da Liga Inglesa x Copa da Inglaterra

Outra competição que os clubes ingleses também disputam é a Copa da Liga Inglesa (English Football League Cup ou League Cup em inglês), ou TAmbém chamada de EFL CUP e mais popularmente também chamada de Carabao Cup por motivos de patrocínio é disputada em regime de eliminatória simples. No total, são 92 equipes jogando entre si em jogo único. A semifinal, entretanto, é jogada em jogos de ida e volta e a final é jogada em campo neutro, via de regra no Wembley.

Entretanto, a Copa da Liga, Carabao CUP, ou EFL, não tem a mesma representatividade que a FA Cup (Copa da Inglaterra) e, portanto, disputada por times reservas quando se tratam dos times de maior investimento. Até porque, segundo informações do Herald, jornal local, a premiação máxima da competição é de 100 mil libras, o que é irrisório para os times da Premier League.

Estádios dos times da Premier League, o Campeonato Inglês

EstádioLocalizaçãoInauguraçãoFechamentoCapacidadeAnfieldLiverpool188454,074Ayresome ParkMiddlesbrough1913200626,667Bloomfield RoadBlackpool189916,22Boleyn GroundLondres1904201635,345Boundary ParkOldham190413,309Bramall LaneSheffield185532,702Falmer StadiumBrighton199727,74Burnden ParkBolton1895199722,616Cardiff City StadiumCardiff200926,828Carrow RoadNorwich193527,033City GroundNottingham189830,602Etihad StadiumManchester City200355County GroundSwindon189514,7Craven CottageFULLHAM189625,7Dean CourtBournemouth191011,7St Mary’s StadiumSouthampton200132,505DW StadiumWigan199925,138Elland RoadLeeds189739,46Emirates StadiumArsenal200660,272Ewood ParkBlackburn189031,367Filbert StreetLeicester1891200222Fratton ParkPortsmouth189820,978Goodison ParkEVERTON189239,571The HawthornsWest Bromwich190026,445Estádio Olímpico de LondresWEST HAM1913200638,419Highfield RoadCoventry1899200523,489Hillsborough StadiumSheffield189939,812KC StadiumKingston upon Hull200225,4King Power StadiumLeicester200232,5Liberty StadiumSwansea200520,937Loftus RoadLondres190418,439Macron StadiumBolton199728,723Madejski StadiumReading199824,161Maine RoadManchester1923200335,15Molineux StadiumWolverhampton188931,7OakwellBarnsley188423,009Old TraffordTrafford191075,635Portman RoadIpswich188430,311Pride Park StadiumDerby199733,597Riverside StadiumMiddlesbrough199534,988St Andrew’sBirmingham190630,079St. James’ ParkNewcastle upon Tyne188052,405St Mary’s StadiumSouthampton200132,689Selhurst ParkLondres / Crystal192426,309FALMER STADIUMBrighton199749Stamford BridgeLondres/Chelsea187741,798Tottenham Hotspur StadiumTottenham201962,062Turf MoorBurnley188322,546VICARAGE ROADWATTFORD189742,682Villa ParkAston Villa200790The HawthornsWest Bromwich1989201736,284

