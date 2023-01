MPPB vai investigar possível crime de racismo cometido por noiva de jogador do Belo

Compartilhe















O Ministério Público da Paraíba (MPPB) decidiu nesta quarta-feira (25) instaurar um procedimento para investigar possível crime de racismo cometido por uma mulher identificada por Adriana Borba, noiva do jogador botafoguense Léo Campos.

Adriana havia publicado uma série de vídeos curtos em seu perfil no Instagram fazendo comentários sobre o sotaque, os costumes e o jeito de andar do paraibano. “A gente vai sozinho no mercado e não tem com quem rir, nem com quem debochar”, comentou, se referindo aos paraibanos que ela teria observado num supermercado.

A investigação do MPPB vai ser realizada pela promotora de Justiça Liana Carvalho, do Núcleo de Gênero, Diversidade e Igualdade Racial (Gedir/MPPB).

Veja também Nacional de Patos entra no G-4 após vitória diante do Auto-PB e Flávio Araújo comemora

Liana Carvalho justifica sua decisão de instaurar o procedimento citando a Lei 7.716/1989, que trata do crime de racismo a determinado grupo ou coletividade.

“A xenofobia, como parece ser o caso, é tratada por lei como racismo e processada como tal. Vamos instaurar procedimento e estudar como será a atribuição, se o caso ficará no MPPB ou se irá para o Ministério Público Federal”, ponderou a promotora.

Depois da repercussão, a noiva do jogador, que é catarinense, tentou se justificar,dizendo que tudo não passou de uma “brincadeira”.

botafogo-pb

destaques

mppb

xenofobia

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Esportes

Noiva de lateral do Botafogo-PB faz declaração xenofóbica, e Léo Campos se desculpa

Léo Campos foi pego de surpresa após mulher desdenhar do sotaque nordestino. Após viralizar nas redes sociais, casal grava vídeo pedindo desculpas.

Esportes

Nacional de Patos entra no G-4 após vitória diante do Auto-PB e Flávio Araújo comemora

Técnico também exaltou a entrega do seu time, por não baixar a guarda após tomar o empate no jogo da última terça-feira.

Esportes

Confira os golaços da semana #2 do Campeonato Paraibano 2023

Veja os gols que se destacaram em mais uma semana do estadual da Paraíba.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter