Funjope divulga resultado de análise documental de edital para o Carnaval 2023

24/01/2023 | 20:00 | 91

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), divulgou, nesta terça-feira (24), o resultado da análise documental de Chamamento Público nº 60.001/2023, que diz respeito à participação de agremiações no Carnaval Tradição da Capital, bem como a realização de três prévias, sendo uma para as alas ursas e duas para as demais agremiações beneficiadas. O edital vai investir mais de R$ 600 mil em projetos de cultura popular vinculados ao ciclo do Carnaval, a serem incentivados pelo Fundo Municipal de Cultura (FMC).

Segundo o cronograma de execução do referido edital, as agremiações têm até a próxima quinta-feira (26) para sanar os documentos. Na próxima terça-feira (31), será publicado o resultado da análise de mérito. O edital está publicado no Portal da Transparência da Prefeitura de João Pessoa, que pode ser acessado no link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=7517.

O edital vai contemplar quatro propostas de Escolas de Samba de R$ 29.900,00, totalizando R$ 119.600,00; Clubes de Orquestra: cinco propostas de R$ 16.900,00, totalizando R$ 84.500,00; Grupo B – quatro propostas de R$ 14.300,00, totalizando R$ 57.200,00; Tribos Indígenas: Grupo A – cinco propostas de R$ 16.900,00, totalizando R$ 84.500,00; Grupo B – cinco propostas de R$ 14.300,00, totalizando R$ 71.500,00; Alas Ursa: dezessete propostas de R$ 11.310,00, totalizando R$ 192.270,00.O resultado final será divulgado até o dia 3 de fevereiro de 2023. Após a divulgação final das propostas contempladas, a Secretaria do Fundo Municipal de Cultura vai convocar cada proponente para assinar o contrato.