Assistir Ferroviário x Atlético-CE ao vivo Campeonato Cearense de 2023, HOJE (25/01), palpites

A partida Ferroviário x Atlético-CE acontece HOJE (25/01) ÀS 15:30 hs. O mandante da partida é o Ferroviário que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Cearense de 2023. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

Ferroviário x Atlético-CE – AO VIVO/Pré-jogo

Os direitos de transmissão do Campeonato Cearense seguem com situação indefinida. Sem acerto com nenhuma emissora de televisão até o momento, a Federação Cearense de Futebol (FCF) tem conversas com a empresa LiveMode para a transmissão da competição.

Por enquanto, as conversas giram em torno do modelo de transmissão, a quantidade de partidas a ser exibida e em qual plataforma. A LiveMode é a criadora da plataforma de streaming NordesteFC (ex-LiveFC) e detém os direitos de transmissão da Copa do Nordeste desde 2019. O SBT no Ceará E NA BAHIA fizeram propostas para adquirir os jogos para exibição local. Os resultados desta negociação devem até o fim do mês. Por outro lado, alguns jogos também são transmitidos aqui no MRnews e na Eleven.

Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos de hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Onde assistir? PALPITES

Os jogos iniciais do campeonato cearense não terão transmissão ao vivo.

15:30 Ferroviário 2 x 0 Atlético-CE Rodada 2 20:00 Barbalha 0 x 0 Maracanã Rodada 2 20:00 Ceará 3 x 0 Pacajus Rodada 2

Onde assistir Ferroviário x Atlético-CE pelo Campeonato Cearense de 2023 HOJE (25/01) às 15:30 hs

Todos os jogos dos grandes do estado serão transmitidos por: AINDA INDEFINIDO. Todavia, a alternativa online, é assistir a narração do jogo nos portais do UOL e Globo Esporte, além do Google e Youtube da FCF.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos.

Detalhes de Transmissão: SporTV: não, Premiere: não , Globo (TV DIÁRIO (CE)): não confirmado ainda .

TV LEÃO – jogos do FORTALEZA: https://www.youtube.com/c/TVLe%C3%A3o/videos

TV VOZÃO – JOGOS DO CEARÁ: https://www.youtube.com/user/vozaotv

ONDE ASSISTIR, REGULAMENTO E GUIA COMPLETO do Campeonato Cearense

Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou recentemente a tabela detalhada do Campeonato Cearense de 2023. De acordo com a tabela, o Vovô e o Tricolor do Pici entram no campeonato somente nas quartas de final, prevista para 22 de fevereiro.

A fase de entrada terá início no dia 9 de janeiro e contará oito clubes, que se enfrentarão em jogos de ida e volta. Os times que participarão do campeonato, são: Caucaia, Crato, Maracanã, Iguatu, Ferroviário, Icasa, Pacajus e Atlético-CE.

Os dois times que forem os primeiros colocados já garantem a classificação de forma direta para as semifinais. Já o terceiro e quarto deverão enfrentar o Vozão, Ceará ou o Tricolor do Pici, O Fortaleza nas quartas de final e os dois últimos serão rebaixados para a Série B.

É importante lembrar que o primeiro colocado da primeira fase garante sua vaga na Copa do Brasil e também na Série D do campeonato nacional. Vale ressaltar que ambas as vagas são para a temporada de 2023.

Já o segundo e o terceiro colocado também garantem participação na quarta divisão nacional, que acaba sendo um fato benéfico para os clubes cearenses, pois acaba preenchendo uma lacuna no calendário esportivo, especialmente no segundo semestre do ano.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais



Clique para imprimir(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Reddit(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)





TV MRNews Não perca também: