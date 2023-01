Assistência aos pacientes

Com laboratório próprio, Hospital Municipal Santa Isabel realizou 125 mil exames em 2022

14/01/2023 | 19:00 | 42

Com uma equipe de profissionais especializados e equipamentos modernos, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) conta com um Laboratório de Análises Clínicas próprio, apto a realizar vários tipos de exames laboratoriais clínicos. A agilidade e precisão do serviço contribuem para o tratamento do paciente de forma mais rápida e segura. Bastante demandado, o laboratório realizou 125 mil exames em 2022, o que corresponde a uma média mensal de mais de 10 mil procedimentos.

O setor atende predominantemente os pacientes internos para cirurgias eletivas e do pós-operatório, tanto das unidades de terapia intensiva (UTI) como das enfermarias. O laboratório ainda dá suporte ao ambulatório de pré-operatório, que atende os pacientes regulados pela rede de saúde para realizarem suas cirurgias no HMSI. Isso inclui os pacientes do programa Opera João Pessoa.

A bioquímica Patrícia Urquiza Lundgren Bolognini, coordenadora do Laboratório do Hospital Santa Isabel, afirma que mesmo diante de tantos desafios pós-pandemia, o laboratório conseguiu manter um excelente atendimento tanto para os pacientes internos quanto para os usuários externo do pré-operatório. “Ampliamos o serviço com a reestruturação do setor de microbiologia para atendimento da rede hospitalar municipal, realizando exames de culturas bacteriológicas com automação e concentração inibitória mínima, fornecendo ao médico ferramentas para a melhor escolha do tratamento de infecções”, ressaltou.

Existe no hospital uma rotina diária de coleta de exames para os pacientes internos. Porém, a qualquer momento, o médico assistente, caso ache necessário, faz nova solicitação via sistema gerenciador hospitalar ou por requisição manual. Dessa forma, um colaborador vai até a unidade solicitante e realiza a coleta do sangue do paciente.

Entre os exames laboratoriais processados no laboratório estão os de rotina, como hemograma; coagulograma; dosagens bioquímicas (glicemia, perfil hepático, perfil renal e ionograma, entre outros parâmetros sanguíneos), além de sumários de urina e testes rápidos diversos, incluindo o teste que detecta a Covid-19 e culturas bacteriológica em geral (hemocultura, urocultura e culturas de materiais diversos).

Exames mais complexos, como dosagens hormonais, exames imunológicos, sorologias, biologia molecular, entre outros, são coletados no HMSI e encaminhados para os Laboratórios Centrais (Municipal e Estadual).

Funcionamento – O Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal Santa Isabel funciona 24 horas por dia, com 33 profissionais responsáveis pela realização do serviço. O quadro é composto por 9 bioquímicos, 4 biomédicos e 17 profissionais de nível técnico, incluindo técnicos em laboratório e de enfermagem, além de um profissional de apoio e dois auxiliares administrativo/recepcionista.

Ainda estão sob a responsabilidade do laboratório as gasometrias, que são exames realizados dentro das unidades de terapia intensiva. Gasômetros são equipamentos de medição de trocas gasosas e outros parâmetros.