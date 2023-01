Dias 17 e 18

Prefeitura realiza evento ‘Porta Aberta’ para atualização cadastral do Auxílio Moradia

12/01/2023 | 14:00 | 73

Nos próximos dias 17 e 18 de janeiro, a Prefeitura de João Pessoa realizará o Porta Aberta, evento que visa a atualização cadastral das famílias beneficiadas pelo programa Auxílio Moradia, executado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

O evento acontece na Praça do Povo, no Espaço Cultural e a dinâmica de atendimento dos beneficiados para que realizem sua atualização cadastral será dividida por letra e turnos (vide quadro abaixo). Os titulares dos benefícios devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, NIS, dois últimos recibos de aluguel, comprovante de regularidade escolar dos filhos, certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos, carteira de trabalho, número do PIS e certidão de nascimento ou casamento.

Além da atualização cadastral, nos dois dias de evento, os beneficiados pelo Auxílio Moradia poderão usufruir de serviços ofertados por outras secretarias da gestão municipal e estadual. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Sedest), estará presente com o Sistema Nacional de Empregos (Sine), a possibilidade de fazer parte de cursos do programa Eu Posso Aprender e ainda estará com plantão da Sala do Empreendedor, tirando dúvidas e orientando quem almeja iniciar ou dar andamento ao próprio negócio.

A Caravana do Cuidar, da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), realizará atendimentos de CadÚnico e de outros programas da assistência social como o Cras, Acessuas Trabalho, atividade para crianças e em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, serão ofertadas vacinas contra Covid-19 e a Tríplice Viral, aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia, além da equipe do Odontomóvel, que realiza o atendimento odontológico. A Regulação Itinerante estará presente realizando consultas e marcações de exames.

A Secretaria Executiva de Participação Popular também estará no evento com o projeto “Cuidando de quem cuida”, que fornecerá serviços de embelezamento para os beneficiados que desejem corte de cabelo gratuito, além de fazer a acolhida da população com a equipe de articuladores e conselheiros municipais. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humanos também fará parte do evento com o serviço de solicitação de emissão de documentos pessoais.

“Este é um cadastramento que fazemos periodicamente junto aos beneficiados pelo programa. Estamos aproveitando a oportunidade, o início do ano também, para oferecer outros serviços que possam ajudar essas pessoas a terem uma nova oportunidade de trabalho e também empreender. Nosso maior objetivo é que estas famílias alcancem sua independência financeira e não precisem mais do Auxílio Moradia, que é por lei um benefício temporário”, completou Norma Gouveia, Secretária de Desenvolvimento Social.

LetraData – HorárioA – E17/01 – 8h às 12hF – K17/01 – 13h às 16hL – O18/01 – 8h às 12hP – Z18/01 – 13h às 16h