Preço da gasolina pode variar 35 centavos em João Pessoa

O preço da gasolina comum tem uma diferença de até 35 centavos nos postos de João Pessoa, segundo uma pesquisa divulgada pelo Procon Municipal, nesta quinta-feira (12). O menor valor cobrado pelo produto é R$ 4,640 para pagamento em dinheiro e no cartão, e o maior é R$ 4,990, somente no cartão.

Em comparação com o levantamento feito na semana passada, o menor preço permanece o mesmo. Já o maior, caiu 10 centavos. A pesquisa foi realizada em 110 estabelecimentos.

Veja também Pequenos negócios criaram mais de 21 mil vagas de emprego na Paraíba em 2022

O preço se manteve em 89 postos, aumentou em outros dois e reduziu em 17. Para pagamento no cartão, a gasolina comum permanece com o menor preço em R$ 4,640, com o maior se mantendo em R$ 4,990 há duas semanas.

